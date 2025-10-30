Exigen seguridad en la vía Panamericana tras ataque a caravana militar que dejó un militar muerto

Hay luto en el Ejército Nacional por el vil asesinato del soldado Johan Cuéllar, quien es la más reciente víctima mortal de las disidencias de las Farc en medio de una emboscada a una tropa en plena Vía Panamericana.

La caravana militar fue impactada por un explosivo que dejó 10 soldados más heridos cerca de la población de Patía.

Los informados fueron trasladados a Popayán y a Cali, donde están recibiendo atención especializada.

Soldado Johan Cuéllar asesinado por explosivo de disidencias de las Farc

Las tropas del Batallón de Infantería N° 7 fueron atacadas en el casco urbano del municipio de El Patía, departamento de Cauca, donde lamentablemente fue asesinado el soldado profesional Johan Cuéllar Gaitán, víctima de un artefacto explosivo.

De acuerdo con el Ejército, el atentado terrorista fue perpetrado por “la estructura Carlos Patiño que vuelve a mostrar su naturaleza criminal y cobarde”.

Como retaliación a la contundencia de la Operación Perseo, fue asesinado vilmente nuestro soldado profesional Johan Fernando Cuéllar Gaitán.

Exigen seguridad en la vía Panamericana tras asesinato de soldado

“He ordenado a los comandantes regionales intensificar las operaciones militares conjuntas. Los responsables de atentar contra nuestros Soldados y Policías deben entregarse o serán neutralizados por las capacidades de las fuerzas militares”, confirmó el comandante general de la FF. MM.

Asimismo, Octavio Guzmán, gobernador de Cauca, exigió al Gobierno Nacional garantías para la fuerza pública y la población de esta zona del país: