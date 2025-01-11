CANAL RCN
Colombia

Masacre en Valle del Cauca: cuatro personas fueron asesinadas en El Águila

Versiones preliminares indican que las víctimas son cuatro hombres que se encontraban en un bar ubicado frente al hospital municipal.

Masacre
Foto: : archivo Noticias RCN.

Noticias RCN

noviembre 01 de 2025
06:40 p. m.
Una nueva masacre se registró este sábado 1 de noviembre en el departamento de Valle del Cauca, específicamente en el municipio El Águila.

De acuerdo con información confirmada por Indepaz, cuatro personas fueron asesinadas en un tiroteo ocurrido en un bar frente al hospital municipal.

¿Qué se sabe de las víctimas de la masacre?

Por ahora no se conoce la identidad de las víctimas, sin embargo, primeras versiones indican que se trataría de cuatro hombres.

Además, tres personas resultaron heridas, por lo que fueron trasladadas a un centro médico en donde reciben atención médica.

En el momento, las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer las causas de lo sucedido.

Entre los heridos habría una mujer y un menor de edad.

Alertas por violencia en Valle del Cauca

Este año, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana que incluía al municipio El Águila, por el riesgo que representan los grupos armados para el respeto de los derechos humanos.

En 2022 también se había emitido una alerta que mencionaba la disputa del grupo criminal Los Flacos, por controlar las economías ilegales en el municipio.

Además, señalaba un aumento en el número de homicidios y amenazas derivadas de confrontaciones por controlar las rutas del narcotráfico en el Valle del Cauca.

En esta zona del país delinquen grupos como Los Flacos, Nueva Generación y otras bandas de carácter local.

