Emergencia en Girardot: carroza improvisada colapsó y dejó una persona muerta

Este fin de semana se llevó a cabo en Girardot la edición 54 del Reinado Nacional del Turismo, un evento lleno de entretenimiento. Pero en las recientes horas, se registró una lamentable emergencia.

Una persona muerta tras colapso de carroza en Girardot

Esto, luego de que una de las carrozas utilizadas en el desfile colapsara, dejando como saldo una mujer muerta y al menos 14 personas heridas.

De acuerdo con información compartida por La FM y el Cuerpo de Bomberos de Girardot, el accidente ocurrió cuando una de las barandas laterales de una tractomula, que había sido adaptada de forma improvisada como carroza, cedió por el peso de quienes se encontraban a bordo.

Desafortunadamente, varias personas cayeron al pavimento en medio del recorrido y frente a todos los ciudadanos que disfrutaban del evento.

Según un integrante del organismo de socorro, “las barandas no soportaron la carga durante el trayecto y varias personas cayeron a la vía”.

Versiones preliminares indican que la víctima, de 36 años, fue identificada como María Alejandra García Mora, quien perdió la vida tras caer de la carroza y ser golpeada por otros participantes que también se desplomaron.

Las autoridades locales informaron que la víctima fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, pero llegó sin signos vitales.

Por su parte, los heridos, algunos con fracturas y contusiones, fueron atendidos en diferentes hospitales del municipio.

El cuerpo de bomberos también advirtió que las tractomulas involucradas no contaban con los permisos ni con la revisión de seguridad requerida para participar en el desfile.

Tragedia durante Reinado Nacional del Turismo en Girardot

Según informaron, dichos vehículos no hacían parte de la logística oficial del evento.

“No hubo solicitud de verificación por parte de los organizadores. La Alcaldía confirmó que esas tractomulas eran ajenas a la organización del desfile”, precisaron las autoridades.

Ante el hecho, la administración municipal y los organismos de emergencia iniciaron una investigación para esclarecer las causas del accidente y determinar las posibles responsabilidades por la falta de control sobre estos vehículos improvisados.