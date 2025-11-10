Dos ataques con explosivos de disidencias afectaron una escuela y un hospital en Caloto, Cauca

En Cauca, la grave situación de orden público sigue afectando a los civiles, la fuerza pública y a las misiones médicas.

En zona rural de Caloto, disidencias de las Farc atacaron a tropas de la Tercera División del Ejército que realizaban labores de patrullaje en la vereda El Vergel. Uno de los explosivos cayó en la escuela.

RELACIONADO Dos hermanos fueron víctimas de un artefacto explosivo de las disidencias en Antioquia

Afortunadamente, en el momento en que sucedieron los hechos no había niños en clase.

Hospital resultó afectado por ataque de disidencias

Durante la noche del viernes 10 de octubre se registró un primer ataque. El estruendo de una explosión, la caída de techos y vidrios rotos alteraron la tranquilidad de los habitantes de Caloto.

El ataque con explosivos, presuntamente dirigido a la fuerza pública, terminó impactando el hospital local.

Valentina Astudillo, jefe de misión médica de la Secretaría de Salud del Cauca, rechazó el ataque contra la infraestructura médica, y confirmó que cuatro personas resultaron afectadas por aturdimiento.

Luego de la explosión, los presuntos disidentes hostigaron a la Policía con ráfagas de fusil.

Secretaría de Salud de Caloto pide respetar la misión médica

Las armas imprecisas de la ilegalidad no distinguen objetivos, en este caso, el blanco indirecto fue la misión médica. Pacientes, enfermeros y médicos vivieron un infierno de metralla y polvo.

Desde la Secretaría de Salud pidieron respeto a la misión médica y al personal de salud que se encuentra en la zona para prestar sus servicios a la comunidad.

Milagrosamente, solo las paredes, techos y vidrios resultaron afectados; de haber caído en la zona de hospitalización, las víctimas humanas se contarían por decenas.