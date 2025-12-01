Nueva asonada contra el Ejército: 400 personas atacaron a los uniformados

En una operación militar desarrollada por tropas del Gaula Militar Oriente, adscritas a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, se registraron intensos combates contra miembros del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo en zona rural del municipio de Sonsón, específicamente en la vereda El Porvenir, corregimiento de La Danta.

De acuerdo con información oficial, la acción dejó como resultado la captura de tres presuntos integrantes de la estructura criminal y la neutralización de otro individuo.

En el lugar también fueron incautados diversos elementos de guerra, intendencia, equipos de comunicación y drones, utilizados presuntamente por la organización ilegal.

Sin embargo, tras la operación, un grupo de aproximadamente 400 personas protagonizó una asonada contra los uniformados, impidiendo el avance de las labores judiciales.

Los manifestantes arrebataron a la tropa y a la Fiscalía tanto los capturados como el cuerpo del fallecido y el material incautado, lo que puso en riesgo la seguridad de los soldados.

El Ejército calificó estos hechos como una grave violación a los derechos fundamentales y a la Constitución, señalando que las acciones podrían configurar delitos como secuestro simple, concierto para delinquir, violencia contra servidor público y obstrucción a la función pública, según lo establecido en el Código Penal colombiano.

Comunidad obstruyó operación del Ejército en Antioquia

La institución informó que se interpondrán las denuncias correspondientes y se adelantarán las acciones legales necesarias ante las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido.

Finalmente, el Ejército reiteró que las operaciones militares en la región tienen como propósito garantizar la seguridad y el bienestar de la población civil, así como debilitar a los grupos armados ilegales que amenazan la tranquilidad de los habitantes del oriente antioqueño.