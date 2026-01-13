Cartagena Festival de Música cierra su vigésima edición con más de 15 mil asistentes y 240 artistas

El Cartagena Festival de Música culminó su vigésima edición con un concierto de clausura que celebró el talento y la diversidad sonora, consolidando su posición como uno de los eventos culturales más importantes de Colombia y América Latina. Durante nueve días, 'la heroica' se convirtió en epicentro musical con una programación que combinó presentaciones artísticas, procesos formativos y espacios de acceso gratuito a la música.

RELACIONADO Grupo de jóvenes nominado al Grammy es la sensación en el Cartagena Festival de Música 2026

Más de 15.000 personas asistieron a esta edición del festival, que se ha convertido en una cita obligada para iniciar el año tanto para colombianos como para visitantes internacionales. Los habitantes de Cartagena expresaron especial orgullo por el evento, que contribuye significativamente al posicionamiento de la ciudad a nivel nacional y mundial.

La programación incluyó 27 conciertos, tres de ellos con entrada gratuita, además de dos proyecciones al aire libre. Un total de 240 artistas nacionales e internacionales participaron en este encuentro musical que ratificó la diversidad y calidad artística del festival. La convergencia de géneros musicales y la participación internacional caracterizaron esta vigésima edición.

Uno de los momentos más destacados fue el concierto de cierre, que por segundo año consecutivo se realizó en la majestuosa Plaza de la Aduana. Este espacio acogió a residentes y visitantes que disfrutaron de la presentación de Paquito d'Rivera junto a la Orquesta Sinfónica de Cartagena, en una velada que simbolizó la esencia del festival: el encuentro entre la tradición y la innovación musical.

La dimensión comunitaria del evento resaltó como uno de sus valores fundamentales, al reunir personas de diversas procedencias en torno a la música. Los procesos formativos desarrollados durante los nueve días complementaron la oferta artística, fortaleciendo el carácter educativo y de desarrollo cultural del festival.

Estas dos décadas de trayectoria confirman al Cartagena Festival de Música como un referente cultural en América Latina.