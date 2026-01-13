CANAL RCN
Colombia Video

Cartagena Festival de Música cierra su vigésima edición con más de 15 mil asistentes y 240 artistas

Durante nueve días, Cartagena fue escenario de presentaciones, procesos formativos y espacios de acceso a la música.

Noticias RCN

enero 13 de 2026
09:59 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Cartagena Festival de Música culminó su vigésima edición con un concierto de clausura que celebró el talento y la diversidad sonora, consolidando su posición como uno de los eventos culturales más importantes de Colombia y América Latina. Durante nueve días, 'la heroica' se convirtió en epicentro musical con una programación que combinó presentaciones artísticas, procesos formativos y espacios de acceso gratuito a la música.

Grupo de jóvenes nominado al Grammy es la sensación en el Cartagena Festival de Música 2026
RELACIONADO

Grupo de jóvenes nominado al Grammy es la sensación en el Cartagena Festival de Música 2026

Más de 15.000 personas asistieron a esta edición del festival, que se ha convertido en una cita obligada para iniciar el año tanto para colombianos como para visitantes internacionales. Los habitantes de Cartagena expresaron especial orgullo por el evento, que contribuye significativamente al posicionamiento de la ciudad a nivel nacional y mundial.

La programación incluyó 27 conciertos, tres de ellos con entrada gratuita, además de dos proyecciones al aire libre. Un total de 240 artistas nacionales e internacionales participaron en este encuentro musical que ratificó la diversidad y calidad artística del festival. La convergencia de géneros musicales y la participación internacional caracterizaron esta vigésima edición.

Un viaje musical al Romanticismo: la Sinfonía Nº 8 de Schubert cautivó en Cartagena
RELACIONADO

Un viaje musical al Romanticismo: la Sinfonía Nº 8 de Schubert cautivó en Cartagena

Uno de los momentos más destacados fue el concierto de cierre, que por segundo año consecutivo se realizó en la majestuosa Plaza de la Aduana. Este espacio acogió a residentes y visitantes que disfrutaron de la presentación de Paquito d'Rivera junto a la Orquesta Sinfónica de Cartagena, en una velada que simbolizó la esencia del festival: el encuentro entre la tradición y la innovación musical.

La dimensión comunitaria del evento resaltó como uno de sus valores fundamentales, al reunir personas de diversas procedencias en torno a la música. Los procesos formativos desarrollados durante los nueve días complementaron la oferta artística, fortaleciendo el carácter educativo y de desarrollo cultural del festival.

Simón Zhu, el joven prodigio del violín que se robó las ovaciones en el Cartagena Festival de Música
RELACIONADO

Simón Zhu, el joven prodigio del violín que se robó las ovaciones en el Cartagena Festival de Música

Estas dos décadas de trayectoria confirman al Cartagena Festival de Música como un referente cultural en América Latina.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yeison Jiménez

Tras accidente de Yeison Jiménez autoridades hablan sobre uso de celular del piloto durante despegue

Centro Democrático

Comisión de Equidad de la Mujer rechazó publicación del caricaturista Matador contra Paloma Valencia

Tumaco

Se conocieron más detalles sobre el choque de dos embarcaciones en Tumaco: ¿qué lo provocó?

Otras Noticias

Peajes

Así quedó la tarifa del peaje más caro del país tras aumento de IPC

Algunos vehículos tendrán un incremento de hasta 7 mil pesos.

Luis Díaz

Luis Díaz recibió inesperado mensaje de cumpleaños y las redes sociales explotaron

Luis Díaz celebra su cumpleaños número 29 y en redes sociales se hizo viral un saludo bastante inesperado para el guajiro.

Medicamentos

Denuncian negocio redondo para facilitar trámites en el sistema digital de la Nueva EPS: ¿de qué trata?

Yeison Jiménez

Esta ha sido la canción más escuchada de Yeison Jiménez tras su muerte

Nicolás Maduro

Jugador apostó que Nicolás Maduro saldría del poder antes de que finalizará enero y ganó 400.000 dólares