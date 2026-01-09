Grupo de jóvenes nominado al Grammy es la sensación en el Cartagena Festival de Música 2026

El Cartagena Festival de Música 2026 entra en su recta final y una de las presentaciones memorables en su vigésima edición, sin duda, fue la de Voces8 Scholars, un grupo de jóvenes con “estilo poderoso” y voces prodigiosas, que fue nominado al Grammy en 2023 por su trabajo en The Lost Birds.

Provenientes del Reino Unido, se enfrentan en sus presentaciones a la exigencia del clima y a compartir escenario con otros artistas nacionales y extranjeros, para dar vida a ensambles que fueron creados específicamente para el público del festival.

Así lo indicó en entrevista con Noticias RCN Monty Charles, uno de los cantantes de Voces8 Scholars: “Normalmente somos ocho y ya está. Cantar junto al violonchelo, junto al violín, es muy diferente y representa un reto”.

Voces8 Scholars promueve la educación musical con su trabajo:

Además de su carrera musical, el grupo trabaja de manera constante en promover la importancia de la educación musical, a través de programas presenciales, en su país de origen, y remotos, en Internet.

En Cartagena, según Monty, buscan generar el mismo impacto: “Somos un grupo bastante joven y, por lo tanto, espero que sea bastante inspirador para el público”.

RELACIONADO Lleno total y ovaciones en el tercer día del Cartagena Festival de Música

Otros conciertos destacados en el quinto día del Cartagena Festival de Música:

Otro acto destacado este viernes, 9 de enero, fue el del violinista ruso Maxim Vengerov, uno de los artistas más esperados del Cartagena Festival de Música que, con su acto El Canto de la Tierra, se tomó el escenario de la capilla Santa Teresa.

En el mismo espacio, se presentará sobre las 4:00 de la tarde el concierto de Músicas para Violín y Piano y, finalmente, a las 7:00 de la noche, en el teatro Adolfo Mejía tendrá lugar el concierto titulado Las Raíces Populares de la Música Nacional, para dar cierre a la jornada con broche de oro.