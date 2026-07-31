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Petro rompe el silencio y explica por qué su último viaje como presidente será a Cuba

El mandatario entregó detalles acerca de su viaje a Cuba, país con el que Colombia dejará de tener relaciones diplomáticas tras lo anunciado por De la Espriella.

Presidente Petro.
Presidente Petro. Foto: Presidencia.

Nicolás Martínez Sánchez

julio 31 de 2026
01:35 p. m.
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A menos de una semana para culminar su mandato, se supo que el último viaje del presidente Gustavo Petro será a Cuba.

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En entrevista con La FM, Rosa Villavicencio, la canciller saliente, confirmó que en el primer fin de semana de agosto el mandatario estará en la isla centroamericana acompañado de la embajadora ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Leonor Zabaleta.

Canciller confirmó que el último viaje será a Cuba

“Iremos a Cuba para hablar con el presidente (Miguel Díaz-Canel), conocer directamente cuál es la situación social y económicamente por parte del bloqueo de Estados Unidos y la política de ahogamiento”, declaró Villavicencio.

Esta información causó múltiples reacciones, teniendo en cuenta que el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que romperá relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua.

A través de su cuenta en X, el presidente explicó por qué el último viaje será a este país: “Quiero, desde Cuba, oponerme a una guerra en el Caribe. Los misiles dirigidos contra narcos mataron gente humilde, como los organismos de inteligencia de EE. UU. lo acaban de comprobar”.

Acto seguido, aseguró que en Cuba se han educado alrededor de dos mil médicos colombianos. “Ni los misiles, ni la invasión ni el bloqueo son soluciones dentro de los problemas de la humanidad”, concluyó.

¿Ha sido efectivo el despliegue militar de EE. UU.?

Petro, entonces, hizo referencia una vez más a sus cuestionamientos con respecto al despliegue militar que Estados Unidos ha efectuado en las aguas del Caribe y Pacífico desde hace casi un año.

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Cifras oficiales indican que los ataques han sido contra 67 narcolanchas, dejando el saldo de más de 200 personas muertas. The Washington Post conoció un supuesto informe de la DEA en el que se concluyó que esta estrategia no estaría siendo efectiva en la lucha contra el narcotráfico.

Un dato no menor es que el despliegue fue la antesala para la Operación Resolución Absoluta, puesta en marcha el 3 de enero de 2026 que resultó con la extracción y captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

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