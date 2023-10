🔴 En vivo | Caso Álvaro Uribe: Tribunal Superior de Bogotá decide si va a juicio o no

Este viernes el Tribunal Superior de Bogotá decidirá si precluye o no la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno y fraude procesal en el caso de su supuesta intención de manipular testigos que lo señalaron de tener nexos con paramilitares.

En las últimas horas el expresidente Álvaro Uribe, dijo basado en una información de prensa, que el tribunal negará la preclusión y será llevado a juicio. Desde Cartagena anticipó que, aunque es una venganza, le hará frente a la situación.

"He defendido mi reputación con ardentía, pero no sé de sobornar testigos ni de engañar a la corte. Toda información que se recogía se mandaba de buena fe a la corte para que la examinara en ejercicio de su competencia, pero lo que dijeron es que yo enviaba esa información a la corte para engañarla, por favor, ninguno de los testigos en este largo proceso ha podido desvirtuar mi afirmación de que yo nunca tomé la iniciativa para ir a buscar presos, simplemente pedí que se verificara si las informaciones que me llegaban a mí de que personas como el senador Cepeda los buscaba les ofrecía recompensas para que me acusaran injustamente si eso era verdad", dijo Uribe.

¿Por qué está acusado el expresidente Álvaro Uribe?

El lío judicial empezó en el 2012 cuando el expresidente Álvaro Uribe denunció al senador Iván Cepeda, por supuestamente ofrecer beneficios a presos para que declararan contra él en procesos por paramilitarismo. Por esto la Corte empezó investigación al senador Cepeda, pero en el 2018, el caso dio la vuelta.

En febrero de 2018 Cepeda afirmó que “es el contexto de las conversaciones, el hecho que Uribe esté recibiendo información para buscar testigos, es la relación con personas que están evidentemente en actos de amenaza a quienes fungen como falsos testigos en mi contra y presionados, recibiendo informes”. El alto tribunal archivó la investigación contra Iván Cepeda, y Uribe pasó de denunciante a investigado por supuesta manipulación de testigos y fue llamado a indagatoria.

“A pesar de las pruebas, la Corte decide inhibirse, bajo el argumento que las actuaciones del senador Iván Cepeda se enmarcan dentro de las funciones de una comisión de derechos humanos de la Cámara y ordena investigarme porque supuestamente yo habría manipulado a los declarantes”, señaló Uribe en febrero de 2018.

La Corte Suprema investigó y analizó las interceptaciones de varios testigos del proceso, en 2019 escuchó en indagatoria al senador Álvaro Uribe y al representante Álvaro Hernán Prada, también vinculado por los delitos de supuesto soborno y fraude procesal por hechos ocurridos después del anuncio de la investigación a Uribe en el 2018.

Según las pruebas que están en poder de la Corte Suprema de Justicia, por intermedio del abogado Diego Cadena el expresidente Álvaro Uribe habría intentado manipular a testigos, entre ellos a Juan Guillermo Monsalve, quien ha declarado en su contra.

Uribe ha insistido en que no intentó cambiar el testimonio de Juan Guillermo Monsalve y que su instrucción al abogado Diego Cadena fue recopilar pruebas para desvirtuar los señalamientos en su contra del senador Iván Cepeda.