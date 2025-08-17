CANAL RCN
Colombia

Presidente Petro publicó la solicitud de extradición por Carlos Ramón González

El mandatario dio a conocer en su cuenta de X la solicitud que hizo por el exdirector del Dapre a Nicaragua.

Presidente Petro negó que su gobierno tramitara "privilegio para Carlos Ramón González"
FOTO: @DapreCol

Noticias RCN

agosto 17 de 2025
03:04 p. m.
En medio de la controversia nacional tras la revelación de Noticias RCN sobre el paradero de Carlos Ramón González, el presidente Gustavo Petro publicó en sus redes sociales la solicitud de extradición al gobierno de Nicaragua.

RELACIONADO

La solicitud de extradición por Carlos Ramón González de Colombia a Nicaragua

La publicación no está acompañada por ningún mensaje, sin embargo, en el correo se leen los detalles de la solicitud, fechada del sábado 16 de agosto de 2025:

“La Embajada de Colombia saluda muy atentamente al honorable Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua, con ocasión de hacer entrega de nota de solicitud de extradición.

La Embajada de Colombia en Nicaragua hace entrega de nota urgente y prioritaria con solicitud de extradición del ciudadano colombiano Carlos Ramón González Merchán, quien se encuentra residiendo en Nicaragua y es solicitado por la justicia colombiana para comparecer en proceso judicial”.

RELACIONADO

Adjuntaron tres documentos en el correo firmado por Óscar Iván Muñoz Giraldo de la Embajada de Colombia en ese país, y al cierre del mensaje apuntan solicitando pronto trámite.

Carlos Ramón González estaría en Nicaragua

El exdirector del DAPRE y uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro es hoy prófugo de la justicia y en su contra pesa una orden de captura por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

RELACIONADO

Noticias RCN conoció en exclusiva que Ramón González estaría en Nicaragua con residencia legal. Documentos revelados por este medio demuestran que el propio Gobierno Nacional habría facilitado el trámite para la renovación de esa residencia.

Entre las pruebas figura una carta emitida el mismo día en que la Fiscalía le imputó cargos, lo que abre un nuevo capítulo de escándalo alrededor de este caso.

