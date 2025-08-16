La carta de León Fredy Muñoz que buscaba beneficiar a Carlos Ramón González en Nicaragua

En medio del escándalo que desató el documento revelado en exclusiva por Noticias RCN en el que quedaría en el que, aparentemente, el gobierno habría solicitado a Nicaragua la residencia legal de Carlos Ramón González, quien se encuentra prófugo de la justicia, tras haber sido imputado por el caso UNGRD, el presidente Gustavo Petro volvió a hablar del tema.

En las últimas horas, el mandatario señaló que no sabía sobre las solicitudes de Carlos Ramón González en Nicaragua. Dijo que él no esconde a nadie y que solicitará a nicaragua explicaciones.

Sin embargo, salió a la luz una carta de septiembre de 2024, cuando el exdirector del Dapre no estaba imputado, y donde el entonces embajador en Nicaragua, León Fredy Muñoz, hizo una solicitud formal al gobierno de Daniel Ortega.

La carta de León Fredy Muñoz, exembajador de Nicaragua

Los documentos en poder de Noticias RCN demostrarían que el propio Gobierno Nacional habría facilitado el trámite para la renovación de esa residencia.

Entre las pruebas figura una carta emitida el mismo día en que la Fiscalía le imputó cargos, lo que abre un nuevo capítulo de escándalo alrededor de este caso.

También llama la atención otro documento más antiguo, fechado de septiembre de 2024, cuando Carlos Ramón González aún no estaba imputado. Allí el exembajador muñoz le pide a la dictadura de Ortega reconsiderar el permiso de ingreso del exdirector del Dapre para “vacacionar y descansar”.

En caso de ser necesario, el embajador Muñoz está en la disposición de reunirse con la persona que desde el Minrex se designe para informar sobre el objetivo de la planeada visita del señor González, quien por demás ya había visitado Nicaragua en los años 80s, apoyando la causa sandinista y quien fuera militante del hoy reincorporado M-19.

Lo que no dijo es la causa por la que González había salido de Colombia y por qué estaba siendo investigado en el país. Señaló que era "para atender asuntos personales".

RELACIONADO Exembajador de Nicaragua explicó cómo gestionó ingreso de Carlos Ramón González a ese país

Colombia solicitó a Interpol general circular roja contra Carlos Ramón González

Noticias RCN confirmó que fue radicada una solicitud formal a la sede principal de la Interpol para buscar en 197 países al exdirector del Dapre, prófugo de la justicia.

Frente a los cuestionamientos sobre el por qué no se ha emitido una notificación roja de Interpol contra el exdirector del Dapre, Noticias RCN conoció que dicha solicitud fue escalada a las más altas instancias de esa institución.

Interpol Colombia hizo la gestión y solicitud formal ante la Secretaría General de Interpol en Lyon, Francia, para que se emita la circular roja de búsqueda del exdirector del Dapre.

Con la emisión de la notificación roja de la Interpol el exfuncionario, prófugo de la justicia, podría ser buscado en 197 países del mundo.