CANAL RCN
Colombia Video

Prueba reina en el caso de las frambuesas envenenadas: chats del domiciliario que las entregó

Los chats muestran al domiciliario conversando con una mujer, quien sería amiga de Zulma Guzmán.

Felipe Quintero

enero 20 de 2026
07:12 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Noticias RCN conoció en exclusiva la prueba reina del pago al domiciliario que entregó las frambuesas envenenadas con talio que dejó a dos menores fallecidas en abril de 2025.

Ministro de Justicia (e) informó que Zulma Guzmán podría ser extraditada en febrero: “Tiene que poner la cara”
RELACIONADO

Ministro de Justicia (e) informó que Zulma Guzmán podría ser extraditada en febrero: “Tiene que poner la cara”

El chat tiene como protagonistas al repartidor con una mujer, quien podría haber sido Zenaida Vargas Pava, amiga de Zulma Guzmán, a quien señalan de envenenar a las niñas y que fue arrestada en Londres. Con esta información, se comienza a despejar el camino.

¿Quién es la mujer que habló con el domiciliario?

Las conversaciones son de la entrega efectiva de las frambuesas, las cuales llegaron al apartamento de Juan de Bedout en Bogotá. Están en poder de la Fiscalía y narran la comunicación que tuvo el domiciliario con la mujer que le dio las frambuesas.

El chat corresponde al 3 de abril de 2025 a las 7:13 p.m. y el repartidor le notificó sobre la entrega:

Mujer (presumiblemente Vargas): Buenas.

Domiciliario: Buenas noches, acabé de hacer la entrega.

Mujer: De aquí a mañana le pago. Estoy viendo cómo. Mil gracias y disculpe.

Domiciliario: Tranquila, yo espero.

Un día después, el 4 de abril, la conversación siguió a las 10:24 a.m.; aunque la mujer respondió un par de horas después:

Domiciliario: Buenos días, mi señora. Sigo esperando el pago por el domicilio.

Mujer: Hola, sí señor. No se preocupe que hoy lo hacemos. Esté tranquilo, que se lo prometí. Si algo, yo la hago.

¿Cómo se hizo el pago?

Según la investigación, la suma sería 12 mil pesos, valor que la mujer le prometió al repartidor por la entrega. Además, le insistió que las dejara en el apartamento, a pesar de que el paquete haya sido rechazado la primera vez.

"Estamos a semanas": lo que anticipa el abogado de las víctimas en el caso Zulma Guzmán
RELACIONADO

"Estamos a semanas": lo que anticipa el abogado de las víctimas en el caso Zulma Guzmán

La transferencia se realizó en un médico veterinario, donde Guzmán fue semanas atrás para el tratamiento de mascotas.

Verifica en sus archivos y señala que para esa fecha atendió a dos mascotas y que, por el valor del servicio, es probable que la transferencia de $12.000 haya sido realizada por solicitud de ella por el cambio del dinero con el pago de la atención de las mascotas.

Por otro lado, de Bedout compareció ante la Fiscalía por la nueva investigación de otro caso: la muerte de Alicia Graham Sardi, su esposa y mamá de las menores. Se busca determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en las que también hubo presencia de talio.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Norte de Santander

VIDEO | Bus intermunicipal con pasajeros a bordo fue atacado a tiros en la vía hacia Cáchira

Yeison Jiménez

Así fue el despegue de la avioneta de Yeison Jiménez: video inédito

Putumayo

Hijo golpeaba salvajemente a su madre hasta dejarla inconsciente: lo enviaron a la cárcel

Otras Noticias

Mundial de fútbol

Alemania se pronunció sobre no estar en el Mundial 2026 por amenazas de Donald Trump

La Federación Alemana de Fútbol sacó un comunicado oficial sobre su participación en el Mundial tras amenazas de Donald Trump.

Dian

DIAN ofrece 'salvavidas' a colombianos en mora por renta 2025: estas son las facilidades de pago

Conozca cómo puede acceder a estas facilidades de pago con la entidad.

Artistas

Reconocida presentadora reveló en vivo que le detectaron cáncer: este es su estado de salud

España

Nuevo accidente ferroviario en España: tren impactó contra muro de contención en Cataluña

EPS

Duro llamado a las EPS e IPS: demorarse en la atención médica podría salirles caro