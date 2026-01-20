Prueba reina en el caso de las frambuesas envenenadas: chats del domiciliario que las entregó

Noticias RCN conoció en exclusiva la prueba reina del pago al domiciliario que entregó las frambuesas envenenadas con talio que dejó a dos menores fallecidas en abril de 2025.

El chat tiene como protagonistas al repartidor con una mujer, quien podría haber sido Zenaida Vargas Pava, amiga de Zulma Guzmán, a quien señalan de envenenar a las niñas y que fue arrestada en Londres. Con esta información, se comienza a despejar el camino.

¿Quién es la mujer que habló con el domiciliario?

Las conversaciones son de la entrega efectiva de las frambuesas, las cuales llegaron al apartamento de Juan de Bedout en Bogotá. Están en poder de la Fiscalía y narran la comunicación que tuvo el domiciliario con la mujer que le dio las frambuesas.

El chat corresponde al 3 de abril de 2025 a las 7:13 p.m. y el repartidor le notificó sobre la entrega:

Mujer (presumiblemente Vargas): Buenas.

Domiciliario: Buenas noches, acabé de hacer la entrega.

Mujer: De aquí a mañana le pago. Estoy viendo cómo. Mil gracias y disculpe.

Domiciliario: Tranquila, yo espero.

Un día después, el 4 de abril, la conversación siguió a las 10:24 a.m.; aunque la mujer respondió un par de horas después:

Domiciliario: Buenos días, mi señora. Sigo esperando el pago por el domicilio.

Mujer: Hola, sí señor. No se preocupe que hoy lo hacemos. Esté tranquilo, que se lo prometí. Si algo, yo la hago.

¿Cómo se hizo el pago?

Según la investigación, la suma sería 12 mil pesos, valor que la mujer le prometió al repartidor por la entrega. Además, le insistió que las dejara en el apartamento, a pesar de que el paquete haya sido rechazado la primera vez.

La transferencia se realizó en un médico veterinario, donde Guzmán fue semanas atrás para el tratamiento de mascotas.

Verifica en sus archivos y señala que para esa fecha atendió a dos mascotas y que, por el valor del servicio, es probable que la transferencia de $12.000 haya sido realizada por solicitud de ella por el cambio del dinero con el pago de la atención de las mascotas.

Por otro lado, de Bedout compareció ante la Fiscalía por la nueva investigación de otro caso: la muerte de Alicia Graham Sardi, su esposa y mamá de las menores. Se busca determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en las que también hubo presencia de talio.