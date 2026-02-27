La nueva pista en el caso de frambuesas envenenadas que podría marcar el rumbo de la investigación

Noticias RCN conoció nuevos detalles sobre el caso de las frambuesas envenenadas con talio. La Fiscalía busca establecer si la amiga de Zulma Guzmán ya había hecho envíos previos con la misma empresa de mensajería.

El ente acusador tiene registrados envíos previos, los cuales reveló en las audiencias recientes. La investigación entonces se centra en confirmar la teoría si presuntamente hubo otras frambuesas envenenadas en estos envíos y, en ese orden de ideas, con el caso central.

Dos menores murieron por comer las frambuesas

El punto de partida de este caso es el viernes 4 de abril de 2025. Un repartidor entregó un paquete con las frambuesas en el domicilio de Juan de Bedout en el norte de Bogotá.

Estos alimentos fueron consumidos por dos menores de edad, quienes experimentaron afectaciones severas en su salud. A pesar de ser llevadas a un centro médico, fallecieron.

El dictamen de toxicología permitió dar con la primera pista: las frambuesas tenían una alta cantidad de talio, químico ampliamente dañino. El consumo fue superior a los 20 mg/l.

Investigan si la amiga hizo más envíos

Los ojos de las pesquisas se centraron en Zulma Guzmán como principal sospechosa. Por cielo y mar la buscaron hasta que, finalmente, la ubicaron el 16 de diciembre en el río Támesis, Londres. La rescataron cuando, al parecer, quería acabar con su vida.

Si bien aún no ha surtido la extradición, el caso ha avanzado de gran manera. Por un lado, se supo que Guzmán habría conseguido el talio afuera de Colombia, más específicamente en Brasil.

Además, no habría sido la primera vez que tenía relación con muertes de este tipo. Años atrás, la mamá de una de las menores, Alicia Graham Sardi, falleció también por un alto consumo de talio.

En la investigación hay otro nombre: Zenaida Vargas Pava, amiga de la principal sospechosa. Noticias RCN reveló en enero los chats que tuvo con el mensajero que entregó las frambuesas.