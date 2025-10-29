CANAL RCN
Caso Enerca SA: amplían la denuncia y revelan detalles sobre una presunta irregularidad

La empresa está en el ojo del huracán por supuestas irregularidades durante la gestión de Nubia Stella Castro.

octubre 29 de 2025
04:36 p. m.
Hace algunos meses, al procurador general Gregorio Eljach le enviaron una carta en la que se alertó la dura situación de Enerca SA ESP por la gestión de Nubia Stella Castro.

“Un claro detrimento fiscal y pone en riesgo grave la viabilidad de la empresa, la estabilidad y la seguridad de sus empleados, la prestación del servicio de energía eléctrica para los municipios del Casanare”, apuntó el documento sobre lo que estaba ocurriendo.

La Procuraduría requirió documentos

En la carta, se presentó la información financiera de la empresa. Por un lado, se mencionó que por causa del fenómeno de La Niña, hubo afectaciones en el costo de las ventas, llevando a una variación negativa en el periodo 2023 – 2024.

Frente a estos señalamientos, el Ministerio Público tomó cartas en el asunto. Bajo la dirección de Eljach, se abrió indagación previa en averiguación contra los presuntos responsables. Hubo varios documentos requeridos, con los que se buscó esclarecer lo ocurrido.

Recientemente, el caso tuvo un nuevo capítulo. La denuncia se amplió gracias a una veeduría ciudadana.

¿Irregularidad llevó a una explosión?

“Esta nueva denuncia es por la adjudicación de varios millonarios contratos de Operación y mantenimiento de Subestaciones y Redes de Alta/Media Tensión con la Sociedad Grupo Empresarial Gilco SAS constituida en diciembre 20 de 2023”, afirmó la veeduría.

Resulta que la empresa mencionada, al parecer, no tenía experiencia en el sector eléctrico. Estaba enfocada en farmacia, miscelánea y demás actividades diferentes. Lo insólito es que en mayo de 2024, agregó las actividades eléctricas ante la Cámara de Comercio. Esto, al mismo tiempo que Castro se posesionaba como gerente.

Para que la Gerente pudiera contratar al Grupo Empresarial Gilco SAS primero asfixio financieramente al Contratista que venia ejecutando ese contrato, sin pagarle durante varios meses, luego de esto, Enerca saco varios procesos millonarios que adjudicaron a Gilco SAS, sin ninguna experiencia en este tipo de Contratos.

Esta situación conllevó a un mantenimiento mal realizado que generó una explosión en la subestación principal.

