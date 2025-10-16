CANAL RCN
Colombia

Procuraduría abre indagación previa por crítica situación de la empresa Enerca SA ESP

Meses atrás, se conoció una carta en la que se alertó la dura situación que ha atravesado la empresa de energía.

Foto: Captura pantalla Procuraduría General
Foto: Captura pantalla Procuraduría General

Noticias RCN

octubre 16 de 2025
09:38 a. m.
A inicios de julio, al procurador Gregorio Eljach le enviaron una carta en la que se alertó la preocupante situación de Enerca SA ESP causante presuntamente por la gestión de Nubia Stella Castro.

En el documento, se mencionó sobre la pérdida del patrimonio de la compañía reflejada en la rendición de cuentas y estados financieros: “Un claro detrimento fiscal y pone en riesgo grave la viabilidad de la empresa, la estabilidad y la seguridad de sus empleados, la prestación del servicio de energía eléctrica para los municipios del Casanare”.

Revelaciones en la carta

Esta preocupación es cada vez más grande al observar que a pesar de estas acciones y decisiones críticas y fatales para la empresa Casanareña, con resultados negativos a cierre de 2024 en sus estados financiero, operativo, técnico, administrativo, mala calidad de la prestación del servicio, infraestructura de redes y transformadores cada vez más obsoletos, inseguros y poco confiables.

En la carta, se presentó la información financiera de la empresa. En una parte se menciona que por causa del fenómeno de La Niña, hubo afectaciones en el costo de las ventas, llevando a una variación negativa en el periodo 2023 – 2024.

A esta situación debe sumarse, como se puede apreciar del análisis de los estados financieros que, el recaudo corriente de la empresa hoy en día es cercano al 75% debido a la falta de gestión, incluso se puede dejar ver ante una eventual auditoría que dicho recaudo puede llegar a encontrarse en valores muy inferiores.

Procuraduría toma medidas

La Procuraduría abrió indagación previa en averiguación contra los presuntos responsables.

A la empresa Enerca se le requirieron documentos que expliquen cómo está conformada la asamblea de accionistas, la junta directiva, información sobre el representante legal de 2023, 2024 y 2024; información sobre el gerente financiero del mismo periodo y del contador. También se requirió informes financieros y la rendición de cuentas.

