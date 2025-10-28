Procuraduría requirió al Ministerio de Defensa: ¿Irregularidades en el mantenimiento de helicópteros MI-17?

La Procuraduría le puso la lupa a la situación de los helicópteros MI-17. Por eso, le requirió al Ministerio de Defensa brindar información sobre las acciones que se están llevando a cabo para la activación de las pólizas.

Hace algunas semanas, la Contraloría prendió las alertas sobre los helicópteros. El contrato fue el 012-2024, celebrado a finales del año pasado entre el Ministerio de Defensa y la empresa estadounidense Vertol Systems Company INC – VSC.

Alerta por posible detrimento y pérdidas millonarias

El propósito era hacerle mantenimiento a estos helicópteros, los cuales son vitales para garantizar la seguridad nacional. Sin embargo, a medida que se ha ido acercando la fecha límite para este proceso, se han evidenciado inconsistencias.

La Contraloría descubrió que había riesgo de incumplimiento en las obligaciones del contrato reflejado en posibles pérdidas de 13.5 millones de dólares. Cabe mencionar que ya se pagó el anticipo de la mitad del contrato, correspondiente a 16.2 millones de dólares. Solamente tres helicópteros han recibido mantenimiento, de los más de 10 que estuvieron contemplados en el acuerdo.

Desde el Ministerio de Defensa ya se inició un proceso sancionatorio contra la empresa norteamericana. Un punto vital es la póliza, la cual es la garantía para la entrega de los helicópteros y respaldan el pago anticipado.

Anticipo de la mitad ya fue pagado, pero avance no es significativo

Las acciones de la Procuraduría entonces parten de estas irregularidades. De acuerdo con el Ministerio Público, el contrato solamente ha avanzado un 8%, a pesar del desembolso mencionado anteriormente. Cabe mencionar que el plazo límite es el 15 de noviembre de 2025. Al parecer, no está claro el destino de los recursos ni los comprobantes que respalden los pagos.

Esta situación está generando un riesgo de detrimento patrimonial y la Procuraduría también identificó que inobservancia de la póliza expedida por Berkley International Seguros Colombia.

Otro ítem preocupante es que habrían desaparecido las actas de reuniones de seguimientos, justamente en las que se autorizaron las prórrogas y el pago del anticipo. También hubo deficiencias en la planeación, gestión, acreditación y ejecución.