Activan búsqueda internacional por la “mujer del disfraz azul” señalada de instigar el asesinato de Jaime Esteban Moreno

La Fiscalía solicitó formalmente a Interpol la emisión de una circular roja para ubicar y capturar a Paola Fernández, conocida públicamente como la “mujer del disfraz azul”, quien es señalada de estar directamente vinculada con el crimen ocurrido contra Jaime Esteban Moreno el 31 de octubre en Bogotá.

La solicitud se produce en medio de la imposibilidad de dar con el paradero de la mujer dentro del territorio nacional y ante la sospecha de que habría abandonado Colombia después de los hechos.

Activan búsqueda internacional por la “mujer del disfraz azul”

Con la petición elevada por la Fiscalía, ahora se espera que Interpol active la circular roja, un mecanismo de cooperación internacional que permitirá que Paola Fernández sea buscada en los 196 países que hacen parte de esta red.

El objetivo es hacer efectiva la orden de captura que ya pesa en su contra por el delito de homicidio agravado.

De acuerdo con información preliminar conocida por las autoridades, la mujer habría huido del país en noviembre, semanas después del asesinato.

En Colombia, la Fiscalía la señala como la presunta instigadora de los dos hombres que atacaron de manera violenta a Jaime Esteban Moreno, una agresión que terminó en una brutal golpiza que le causó la muerte al joven estudiante.

Por este mismo caso, los dos presuntos agresores materiales ya fueron judicializados y se encuentran recluidos en un centro carcelario, donde permanecen privados de la libertad mientras continúa su proceso judicial.

¿Qué se sabe de la "mujer del disfraz azul" buscada por el asesinato de Jaime Esteban Moreno?

Fuentes de inteligencia le indicaron a Noticias RCN que Paola Fernández salió del país pese a tener una orden de captura vigente por homicidio agravado.

Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que la mujer estaría intentando evadir a la justicia colombiana refugiándose en su país de origen, Venezuela. No obstante, esta versión aún está en proceso de verificación oficial.

Recordemos que, la llamada “mujer del disfraz azul” es requerida por las autoridades desde que el juez 69 de control de garantías de Bogotá emitió una orden de captura en su contra.

En la decisión judicial se establece que Fernández es requerida “por presuntamente ser la determinadora para acabar con la vida del ciudadano Jaime Esteban Moreno Jaramillo”.