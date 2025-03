Caso UNGRD: Confirman rastreo de todos los movimientos de Carlos Ramón González, exdirector Dapre

A través de un acta, el Tribunal de Bogotá autorizó el rastreo de los movimientos geográficos, financieros, migratorios y digitales del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, señalado de haber instruido a Olmedo López, exdirector de la UNRGD para sobornar a los presidentes de Cámara y Senado.

La autorización del seguimiento de los movimientos de González se da luego de que la dirección de investigación criminal e interpol y grupo investigativo de delitos contra la administración pública de la Policía Nacional realizaran la solicitud.

Adicionalmente, la Fiscalía reveló que maneja importante material probatorio en contra del exdirector del Dapre que permitiría determinar su relación en el entramado de corrupción de los carrotanques para La Guajira.

Las autoridades solicitaron “la información en las líneas celulares que posea el ciudadano Carlos Ramón González Merchán, en el período comprendido entre el 1 de enero del año 2023 a la fecha, incluyendo datos biográficos plan de telefonía celular registro detallado de voz mensajes de texto y voz datos entrantes y salientes”.

De acuerdo con el Tribunal de Bogotá, “la obtención de datos telefónicos, financieros, migratorios y de videovigilancia permitirá fortalecer la teoría del caso y aportar pruebas sobre la materialidad de los hechos”.

Asimismo, la patrulla investigativa del caso solicitó “consultar si existen cámaras de seguridad en el salón de antesala al Consejo de Ministros, la oficina del director del Dapre o dependencias cercanas dentro del Palacio de Nariño (…) obtener copias de los videos correspondientes al período 18 de septiembre al 11 de diciembre de 2023, que registren reuniones entre Carlos Ramón González Merchán, Olmedo de Jesús López Martínez, Sandra Liliana Ortiz Nova y otros servidores públicos”.

En el acta de audiencia ante el Tribunal de Bogotá la Fiscalía evidencia que tiene pruebas para demostrar la presunta responsabilidad de Carlos Ramón González en el delito de tráfico de influencias y lo señala de ordenar pagar millonarios sobornos a los presidentes del Senado y la Cámara.

“La investigación revela que altos funcionarios de la Rama Ejecutiva habrían gestionado ilícitamente recursos para entregar dinero al presidente del Senado y de la Cámara de Representantes como estrategia para influir en el legislativo”, dice el documento.

Entre ellos, se encuentra el entonces director del Dapre, González Merchán, quien habría instruido a Olmedo de Jesús López Martínez, director de la UNGRD, para obtener contratos en favor de los congresistas Iván Leónidas Name Vázquez y Andrés David Calle Aguas. Al no concretarse dichos contratos, se habría optado por la entrega de dinero en efectivo: $3.000 millones para Name Vázquez y $1.000 millones para Calle Aguas.