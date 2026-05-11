Consejo de Estado suspende el resto del decreto que obligaba el traslado de ahorros de las AFP a Colpensiones

Mediante un nuevo Auto, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el resto del decreto expedido por el Gobierno Nacional, que buscaba el traslado exprés de $25 billones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad hacia Colpensiones.

Se trata de cerca de $5 billones que debían ser girados en las próximas semanas y que se suman a la medida adoptada el pasado 28 de abril, cuando la misma corporación suspendió de forma parcial la orden del Gobierno.

En ese momento, el Consejo de Estado expresó preocupación por el traslado del dinero, asegurando que podría haber consecuencias irreversibles con los ahorros de los trabajadores y que, además, el Decreto 415 del 20 de abril del 2026 sería una extralimitación por parte del Ejecutivo.

Consejo de Estado ya había suspendido una parte del decreto

Cabe anotar que, en ese momento, el Auto del Consejo de Estado solo hacía referencia a las cuentas de ahorro individual de afiliados que no habían consolidado su derecho pensional.

Según el decreto, los fondos privados tenían 20 días para pasar el 50% de los ahorros pensionales de quienes se habían trasladado a Colpensiones, y otros 10 días para el 50% restante.

Por ahora, el alto tribunal todavía debe decidir de fondo respecto al decreto. Sin embargo, ha asegurado que este iría en contra de la constitución pues el Gobierno estaría extralimitando sus funciones administrativas.

Asofondos se pronuncia sobre la suspensión

Desde Asofondos celebraron la reciente decisión del Consejo de Estado, que deja sin efecto de forma provisional la ventana de oportunidad de traslado habilitada por la reforma pensional para los colombianos que estuvieran a menos de 10 años de pensionarse.

La Asociación de Fondos de Pensiones y Cesantías señaló que esto protege el ahorro de los colombianos, y que seguirán a la espera de la decisión de fondo que se tome al respecto.

El traslado de los $25 billones correspondería a por lo menos 120.000 personas que se trasladaron a Colpensiones tras la aprobación de la reforma pensional.

Para los fondos privados, esa plata debería trasladarse a Colpensiones solo cuando quienes se trasladaron cumplan su edad de pensión, y de esos 120.000 solo hay 20 mil que ya cumplieron el requisito para pensionarse.