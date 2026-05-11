Los arqueros que estudia Millonarios para reemplazar a Novoa y De Amores

Millonarios ya trabaja en la conformación de su plantilla para el segundo semestre de 2026 y una de las prioridades del club es reforzar el arco. Mientras se define el futuro de Guillermo de Amores y la continuidad de Diego Novoa, la dirigencia azul analiza varias opciones en el mercado.

El equipo bogotano busca un arquero con nivel para asumir la titularidad inmediata y fortalecer el proyecto deportivo. En ese panorama, los nombres de Joan Parra y Wuilker Faríñez aparecen como dos de las alternativas que estudia la institución.

¿Quién es Joan Parra, el arquero que interesa a Millonarios?

Uno de los nombres que más fuerza ha tomado en las últimas horas es el de Joan Parra, actual guardameta de Once Caldas. La información fue revelada por los periodistas Guillermo Arango y Mariano Olsen, quienes señalaron que Millonarios estaría buscando un arquero joven para el próximo semestre.

Parra, de 25 años y nacido en El Peñol, Antioquia, se ha consolidado como una de las figuras del conjunto manizaleño durante la presente temporada. Su rendimiento ha sido clave en la campaña de Once Caldas y en la clasificación del equipo a los cuartos de final de la Liga BetPlay.

El portero suma 20 partidos disputados en la temporada, ha recibido 22 goles y logró mantener su arco en cero en cuatro oportunidades. Antes de llegar a Once Caldas, realizó todo su proceso formativo en Envigado FC, club donde debutó profesionalmente.

Sin embargo, el arquero tiene contrato vigente con el equipo blanco, por lo que una eventual negociación requeriría una inversión importante por parte de Millonarios, ya sea mediante compra o préstamo.

¿Qué otros arqueros analiza Millonarios para 2026?

Además de Joan Parra, en el entorno de Millonarios también han sonado otros nombres como el venezolano Wuilker Faríñez y Jorge Soto. Aunque por ahora no existen negociaciones oficiales confirmadas, ambos perfiles han sido relacionados con el club durante las últimas semanas.

La situación de Guillermo de Amores y Diego Novoa será determinante para definir los movimientos en la portería azul. La dirigencia espera tomar decisiones una vez termine la participación de Once Caldas en la Liga BetPlay y avance el mercado de fichajes.

Por ahora, Millonarios mantiene como prioridad encontrar un arquero de garantías que pueda competir desde el inicio del segundo semestre y responder a las exigencias deportivas del equipo.