CANAL RCN
Colombia

“Valeria no era una suma de dinero”: familia de la niña rechazó que 'intenten comprar su dolor'

El abogado del colegio se habría referido a una importante suma de dinero como indemnización por las circunstancias en las que desapareció la menor.

Foto: Gimnasio Los Laureles.

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
09:27 a. m.
En medio de la investigación que avanza por la extraña muerte de Valeria Afanador, la niña de 10 años con síndrome de Down que desapareció de su colegio, en plena jornada escolar, el pasado 12 de agosto y que fue hallada sin vida 18 días después, se conocieron las pretensiones de la institución.

De acuerdo con un comunicado emitido por la familia Afanador, el colegio estaría buscando desviar la atención del caso, a través de una indemnización.

Como padres de Valeria Afanador queremos expresar lo siguiente: La muerte de nuestra hija ha sido una pérdida devastadora, que ha marcado nuestras vidas y las de sus hermanitos para siempre.

Colegio de Cajicá donde desapareció Valeria pretende indemnizar a la familia

En el documento, la familia asegura que el abogado Francisco Bernate, defensor del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, se refiere a una supuesta millonaria póliza “con la que se indemnizaría a nuestra familia, calificándola incluso como ‘bastante generosa’"; a lo que sus padres respondieron:

Valeria no era una cifra, ni una suma de dinero: era una niña llena de vida, sueños, ternura y amor. Su ausencia es irreparable, y ninguna póliza, por alta que sea, puede compensar el dolor que sentimos ni llenar el vacío que ha dejado en nuestra familia.

“Este tipo de afirmaciones, además de ser profundamente insensibles, hirientes malintencionadas, desvían la atención de lo verdaderamente importante: la verdad, la justicia y las garantías de no repetición”, escribieron en el comunicado.

¿Colegio busca desviar la atención de la investigación con una indemnización?

Según el pronunciamiento de la familia, el colegio estaría buscando la forma de aligerar la gravedad del caso:

Rechazamos rotundamente que la defensa pretenda cubrir su total y absoluta responsabilidad de la muerte de nuestra hija y quiera reducir esta tragedia a una cuestión netamente económica, como si el único interés de nuestra familia fuera recibir una simple indemnización.

“Como familia, tenemos todo el derecho a conocer lo que realmente ocurrió, a que los responsables rindan cuentas, y a que se repare de manera integral el daño causado”, dijeron.

