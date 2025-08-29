CANAL RCN
Colombia Video

“Cuando vi el dibujo me dio escalofrío”: Valeria Afanador pintó algo distinto a lo que su profesora le pidió

La profesora aseguró que la instrucción fue pintar unas gallinas y la niña habría dibujado una escena parecida a la de su desaparición.

Noticias RCN

agosto 29 de 2025
02:00 p. m.
En Cajicá, Cundinamarca, se concentra la búsqueda de la pequeña Valeria Afanador, la niña de 10 años con síndrome de Down que desapareció en extrañas circunstancias en su colegio en Cajicá, Cundinamarca.

Este es el dibujo de Valeria Afanador que se convertiría en una pista clave de su extraña desaparición
Noticias RCN conversó con la profesora de la clase donde la niña hizo un dibujo está siendo analizado por los investigadores y que podría convertirse en pieza clave en el caso.

La profesora menciona que el dibujo lo hizo la niña en clase un día antes de su desaparición, el pasado 11 de agosto.

¿Quién es la persona que está cerca de Valeria Afanador en el video de su desaparición?
Profesora reveló lo que podría significar el dibujo de Valeria Afanador

La profesora de Exploración Visual y Creativa de Valeria Afanador habló del dibujo que se convirtió en una prueba para los investigadores del caso.

Aseguró que cayó en cuenta del dibujo de la niña hasta el 22 de agosto, porque por la desaparición de niña se concentraron en la búsqueda. Ella tenía los trabajos en uno de los salones de clase, y fue cuando retornaron, para evaluar donde se dio cuenta de los trabajos de ese día.

Cuando yo empiezo a ver el dibujo, a mí me da escalofrío. Empiezo a ver mucha similitud con la escena de la desaparición.

En cuanto a las características del dibujo mencionó:

“El dibujo tiene en la parte inferior ondas que denotan un cuerpo de agua. Ella no suele dibujar cuerpos grandes, y en el dibujo vemos como un adulto".

¿Dibujo de Valeria Afanador tendría relación con las imágenes del video de su desaparición?
Valeria Afanador tenía que dibujar unas gallinas y pintó algo muy distinto

La actividad en era dibujar unas gallinas. Sin embargo, pese a la instrucción de la docente, Valeria dibujó al respaldo de la hoja otras cosas, entre, ellas lo que parecería un animal.

Puede ser un pato, y en la búsqueda en el río vimos muchos patos negros.

En cuanto al avance investigativo, la familia Afanador, a través de un comunicado, cuestionó el actuar de las autoridades luego del documento expedido por la Defensoría del Pueblo de Cundinamarca que cuestiona la atención inmediata de la búsqueda de la niña.

Estas conclusiones confirman nuestra peor sospecha. Las autoridades, Fiscalía, CTI y Policía Nacional han actuado con inexcusable demora e ineficacia.

Video | Delicada versión de la rectora del colegio en el que desapareció Valeria Afanador
