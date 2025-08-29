¿Dibujo de Valeria Afanador tendría relación con las imágenes del video de su desaparición?

En las últimas horas, Noticias RCN conoció en exclusiva el circuito de videos del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, en Cajicá, Cundinamarca, que muestra el momento exacto en el que desaparece Valeria Afanador, la niña con síndrome de Down, de quien se perdió su rastro el pasado 12 de agosto.

RELACIONADO Este es el dibujo de Valeria Afanador que se convertiría en una pista clave de su extraña desaparición

Horas antes, esta redacción tuvo acceso al que sería el último dibujo pintado por la menor, entregado por la docente que le dictaba esa clase. Trazos que podrían compararse con la escena en la que desapareció la menor.

De acuerdo con su maestra, Valeria pintó el dibujo luego de recibir una instrucción suya, sin embargo, lo que pintó no tendría relación con lo que se le pidió. Además, dibujó otros elementos que están siendo investigados.

¿Qué fue lo que dibujó Valeria Afanador en el colegio?

Noticias RCN conoció que no se descarta, en medio de la investigación, relacionar el dibujo con algunas zonas del colegio y el entorno de lo que se observa en el video de su desaparición. Tomando en cuenta que en ambos contextos se vería una especie de arbusto.

En la pintura de Valeria se logra percibir un rostro sonriente humano, y en la parte inferior, lo que sería otro rostro, pero no se logra determinar a simple vista si podría ser un animal o un humano. Coincidencialmente, en el video también habría dos rostros, incluso no se descarta una tercera persona fuera del colegio.

Los peritos forenses se encuentran analizando la muestra gráfica de Valeria, descifrándola y explorándola, teniendo en cuenta que a su edad y con su condición cognitiva podría significar un pensamiento mecánico incitado.

Para ver en detalle el dibujo de Valeria Afanador, reproduzca el video:

Lo que se ve en el video del momento exacto de la desaparición

Estos son elementos que conducirían a nuevas hipótesis para analizar qué pudo haber pasado con Valeria Afanador aquel 12 de agosto.

Las imágenes del video del momento exacto de la desaparición de la niña muestra que muy cerca de ella hay una persona.

Se trataría de la única persona que pudo haber visto cada una de las acciones de la niña, quien intenta en tres ocasiones salir de la institución y finalmente se agacha y logra salir, al parecer, por un hueco que habría en la malla.

Esta persona podría ser determinante para esclarecer si alguien estaba convenciendo, desde afuera, a Valeria Afanador para que saliera del plantel.