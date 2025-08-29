CANAL RCN
Colombia Video

¿Dibujo de Valeria Afanador tendría relación con las imágenes del video de su desaparición?

Noticias RCN conoció el último dibujo que pintó la niña con síndrome de Down en su colegio antes de desaparecer, trazos que serán cotejados por expertos.

Noticias RCN

agosto 29 de 2025
11:51 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, Noticias RCN conoció en exclusiva el circuito de videos del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, en Cajicá, Cundinamarca, que muestra el momento exacto en el que desaparece Valeria Afanador, la niña con síndrome de Down, de quien se perdió su rastro el pasado 12 de agosto.

Este es el dibujo de Valeria Afanador que se convertiría en una pista clave de su extraña desaparición
RELACIONADO

Este es el dibujo de Valeria Afanador que se convertiría en una pista clave de su extraña desaparición

Horas antes, esta redacción tuvo acceso al que sería el último dibujo pintado por la menor, entregado por la docente que le dictaba esa clase. Trazos que podrían compararse con la escena en la que desapareció la menor.

De acuerdo con su maestra, Valeria pintó el dibujo luego de recibir una instrucción suya, sin embargo, lo que pintó no tendría relación con lo que se le pidió. Además, dibujó otros elementos que están siendo investigados.

¿Qué fue lo que dibujó Valeria Afanador en el colegio?

Noticias RCN conoció que no se descarta, en medio de la investigación, relacionar el dibujo con algunas zonas del colegio y el entorno de lo que se observa en el video de su desaparición. Tomando en cuenta que en ambos contextos se vería una especie de arbusto.

En la pintura de Valeria se logra percibir un rostro sonriente humano, y en la parte inferior, lo que sería otro rostro, pero no se logra determinar a simple vista si podría ser un animal o un humano. Coincidencialmente, en el video también habría dos rostros, incluso no se descarta una tercera persona fuera del colegio.

Los peritos forenses se encuentran analizando la muestra gráfica de Valeria, descifrándola y explorándola, teniendo en cuenta que a su edad y con su condición cognitiva podría significar un pensamiento mecánico incitado.

  • Para ver en detalle el dibujo de Valeria Afanador, reproduzca el video:

¿Quién es la persona que está cerca de Valeria Afanador en el video de su desaparición?
RELACIONADO

¿Quién es la persona que está cerca de Valeria Afanador en el video de su desaparición?

Lo que se ve en el video del momento exacto de la desaparición

Estos son elementos que conducirían a nuevas hipótesis para analizar qué pudo haber pasado con Valeria Afanador aquel 12 de agosto.

Las imágenes del video del momento exacto de la desaparición de la niña muestra que muy cerca de ella hay una persona.

Se trataría de la única persona que pudo haber visto cada una de las acciones de la niña, quien intenta en tres ocasiones salir de la institución y finalmente se agacha y logra salir, al parecer, por un hueco que habría en la malla.

Esta persona podría ser determinante para esclarecer si alguien estaba convenciendo, desde afuera, a Valeria Afanador para que saliera del plantel.

Video | Delicada versión de la rectora del colegio en el que desapareció Valeria Afanador
RELACIONADO

Video | Delicada versión de la rectora del colegio en el que desapareció Valeria Afanador

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Desde el sábado en la noche, movilidad por la Av. Américas, carrera 50 y calles 13 y 6 cambiará

Antioquia

Dos jóvenes DJs desaparecieron en Antioquia tras asistir a una fiesta en Puerto Triunfo

Emisión Noticias RCN

Noticias RCN EN VIVO hoy 29 de agosto de 2025: 🔴 Valeria Afanador sigue desaparecida 🔴

Otras Noticias

Secretaria de Movilidad

Secretaría de Movilidad abre convocatoria para agentes de tránsito: requisitos y fechas

La Secretaría de Movilidad de Bogotá abrió convocatoria para ser agente de tránsito en 2025. Conozca los requisitos y fechas.

América de Cali

¡América de Cali incorporará una figura más! Esta muy cerca de fichar a jugador de talla internacional

América de Cali está cerrando los últimos detalles con un importante jugador que ha militado en el fútbol de Brasil y Argentina.

OMS

Más de medio millón de personas enfrentan la hambruna en Gaza, según la OMS

Yina Calderón

Yina Calderón no se quedó callada y le respondió a la pareja de Aida Victoria Merlano tras negar sus rumores

Medicamentos

La SIC sancionó a tres mayoristas e IPS por subir precios de medicamentos hasta un 7.000 %