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Colombia

Seis uniformados resultaron heridos tras un ataque con drones contra la estación de Policía en Pelaya

Los policías fueron trasladados a centros médicos para recibir atención especializada.

Foto: Diseñado por Magnific
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Valentina Bernal

octubre 21 de 2026
11:16 a. m.
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Seis uniformados resultaron heridos tras un ataque con explosivos contra la Estación de Policía del municipio de Pelaya, en el departamento del Cesar.

El hecho se registró durante la madrugada de este miércoles 21 de octubre, cuando, según el reporte oficial, fueron utilizados drones para lanzar artefactos explosivos contra las instalaciones policiales.

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El hecho no solo dejó policías lesionados, sino que también provocó daños en la infraestructura de la estación.

¿Cómo ocurrió el ataque contra la estación de Policía?

De acuerdo con el comunicado de la Policía Nacional en el departamento del Cesar, los hechos ocurrieron aproximadamente a la 1:40 de la madrugada del 21 de octubre.

Según el reporte, los responsables emplearon drones para lanzar artefactos explosivos contra la Estación de Policía Pelaya.

La detonación causó afectaciones en las instalaciones policiales y dejó seis uniformados heridos. Hasta el momento, la información oficial entregada por la institución se concentra en las lesiones de los policías y los daños materiales ocasionados por la explosión.

¿Qué pasó con los policías heridos en Pelaya, Cesar?

Tras el ataque, los seis uniformados lesionados fueron remitidos inicialmente al centro médico del municipio de Pelaya, donde recibieron atención.

Posteriormente, fueron trasladados a una clínica de alta complejidad en Aguachica para que les realizaran una valoración médica más especializada y continuaran con el tratamiento requerido.

La Policía informó sobre el traslado de los afectados, aunque el comunicado no precisó la gravedad de las lesiones ni entregó detalles adicionales sobre su evolución médica.

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Policía investiga y busca identificar a los responsables

La institución informó que, desde el momento en que ocurrió el ataque, sus capacidades de investigación e inteligencia se encuentran trabajando para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.

En su pronunciamiento, la Policía señaló que en esta jurisdicción tiene injerencia el Frente Camilo Torres Restrepo del ELN. No obstante, será necesario avanzar en las indagaciones para determinar la autoría material e intelectual del atentado.

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