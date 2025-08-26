Video | Delicada versión de la rectora del colegio en el que desapareció Valeria Afanador

En medio de la incertidumbre por la extraña desaparición de Valeria Afanador, la menor de 10 años, con síndrome de Down, cuando se encontraba en plena jornada escolar en su colegio, ubicado en Cajicá, Cundinamarca, se conoció la versión de la rectora de la institución, Sonia Ochoa.

A través de un video publicado por el abogado de la familia Afanador, Julián Quintana, se conocieron las delicadas declaraciones de la rectora, quien señala a un extrabajador del plantel por la desaparición de la niña.

De acuerdo con Quintana, esta información no habría sido entregada a la Fiscalía, sino en una reunión de padres tras conocerse los hechos.

La versión de la rectora del colegio donde desapareció Valeria Afanador

En un video de un minuto, la rectora se refirió a quién estaría detrás de la desaparición de la niña:

¿Quién lo hizo? Una persona que odia al colegio, un extrabajador.

“Quiero reafirmar lo que le he dicho a la Fiscalía (…) Si queremos dar con el responsable y que haya justicia”, dijo Ochoa.

Al mismo tiempo, indicó: “Lo tienen plenamente identificado las autoridades, no lo digo yo, sino que ellos me dicen ‘miss terrible, ¿no?’”.

Sin embargo, el abogado Quintana, pidió a las autoridades investigar estas afirmaciones en las que, además, habría mencionado a una tercera persona:

Exijo claridad: si en reunión de padres la rectora Sonia Ochoa atribuyó la desaparición de Valeria a un extrabajador y mencionó a un tercero, debía informarlo oportunamente a las autoridades.

Rectora del colegio de Valeria Afanador se considera víctima en el caso

En el video, Sonia Ochoa, se califica como víctima en el caso de la desaparición de la menor: “La familia Afanador fue afectada, Valeria y la familia, pero una de esas víctimas es Sonia Ochoa como líder y representante del colegio”.

Finalmente, la persona que quiso hacer el daño me lo hizo y al colegio también.

“Esto no es una justificación ni que me digan ‘pobrecita’, porque esta es mi responsabilidad y les he enseñado a mi equipo de trabajo que cuando me equivoco lo asumo, que nunca me escondo (…) yo no les maquillo, estas son las cámaras y muestran ahí toda la situación”, dijo.

Por su parte, Quintana pidió a la “Fiscalía investigar de fondo esas afirmaciones. La víctima es Valeria y su familia, no ella”.