Familia de Valeria Afanador denuncia irregularidades en el colegio y pide que se investigue a la rectora

Sigue la búsqueda de la pequeña de 10 años Valeria Afanador, desaparecida en Cajicá, Cundinamarca, desde hace 13 días.

De acuerdo con las últimas hipótesis de las autoridades, se trataría de un caso de desaparición forzada, pues la búsqueda adelantada por tierra y afluentes no ha dado resultados.

Por ahora, se sabe que la investigación estará a cargo de la Fiscalía, la Policía y el Gaula. Además, el padre de la menor ha confirmado que hasta la fecha no ha recibido ningún tipo de llamada extorsiva pidiendo dinero por el rescate de la menor.

Familia denuncia alteración de la escena donde desapareció Valeria

A través de una carta enviada a la Fiscalía 01 especializada, el abogado de la familia solicitó que se fortalezca y amplíe la búsqueda de Valeria; y denunció una posible “manipulación o alteración” del lugar en donde fue vista por última vez la menor.

De acuerdo con la familia, el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles habría manipulado “la escena del delito, por lo pronto el lugar donde se presume salió o fue raptada Valeria”, refiriéndose a los huecos de las rejas, lo que pondría la investigación en riesgo de entorpecimiento.

En consecuencia, la defensa solicitó que se investigue a la rectora del colegio y a las personas encargadas de supervisar a la niña, aludiendo a una presunta omisión en el desarrollo de sus deberes de cuidado y de garantizar la seguridad de la menor.

Aquellos que tienen una posición de garante respecto a la tutela del bien jurídico —en este caso la vida de Valeria— deben responder, ya sea por acción u omisión, por los daños ocasionados a la menor y su familia.

Piden medidas cautelares al colegio

Adicional a esto, la familia pidió que se dicten medidas cautelares sobre el colegio, hasta que concluyan las labores de investigación y recolección de pruebas, con el fin de evitar que se vuelvan a presentar casos similares y que se siga entorpeciendo la indagación en curso.

En la carta enviada a la Fiscalía también se menciona la necesidad de recuperar de manera inmediata el material de cámaras de seguridad del colegio y su perímetro cercano, así como de establecimientos de comercio, vías principales y residencias.

La defensa incluyó en su pliego de peticiones acciones como la inspección y rastreo de vehículos, análisis de comunicaciones, entrevistas a docentes, directivos y personal de seguridad, peritaje de redes sociales de los empleados del colegio, reconstrucción de la escena, establecimiento de anillos de seguridad en el colegio y la vinculación de la Dirección Nacional de Inteligencia e inteligencia del Ejército y la Policía en el caso.