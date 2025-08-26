¿Familia de Valeria Afanador ha recibido extorsiones por su paradero?

Valeria Afanador es la menor de 10 años, con síndrome de Down, que desapareció de su colegio en Cajicá, Cundinamarca, el pasado 12 de agosto, en horas de la mañana, en plena jornada escolar.

Se cumplen dos semanas de su desaparición sin hallarse rastro de paradero. En las últimas horas se intensificó la búsqueda con nuevos indicios y un llamado urgente de las autoridades.

Las autoridades ofrecen $70 millones de recompensa a quien entregue información que permita dar con el paradero de la niña.

¿Valeria Afanador fue raptada en su colegio?

A pesar de los intensos operativos que se han desplegado por tierra y por el río, en el perímetro en el que desapareció, Valeria no aparece y no hay ningún rastro de ella.

El pasado martes 12 de agosto, se vio a la niña por última vez a las 10:40 de la mañana en el colegio.

La versión de que habría podido caer en un afluente quedaría casi descartada y todo apunta a que se trataría de un caso de desaparición forzada, así lo confirmó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey:

La hipótesis de que esto sea una desaparición forzada toma toda la importancia y relevancia del caso. Por eso le hemos pedido a la Fiscalía, al CTI y a la Sijín que establezca una cápsula investigativa.

RELACIONADO Familia de Valeria Afanador denuncia irregularidades en el colegio y pide que se investigue a la rectora

¿Familia Afanador ha sido extorsionada por la desaparición de Valeria?

En las últimas horas, Manuel Afanador, padre de la niña, confirmó que la familia no ha recibido ningún indicio de extorsión:

No hemos recibo hasta el día de hoy una llamada extorsiva pidiendo retribución económica por la niña.

Al mismo tiempo, aseguró que no tienen enemigos que se hubiesen podido llevar a la niña.

El caso apunta a un posible rapto o secuestro de Valeria, sin embargo, ex extraño que la familia no haya recibido extorsiones, razón por la que la Fiscalía adelantaría una cápsula investigativa en la que se pretende obtener el mayor número de pruebas concretas entre videos, testimonios y rastros.

“Que nos den respuesta rápida de quién raptó, de quién desapareció de manera forzada a Valeria”, dijo el gobernador.

La búsqueda de la menor se ha expandido a 12 kilómetros a la redonda del colegio. Sin embargo, las autoridades descartan que se encuentre en la zona.