Habló dueña del negocio donde operaron a Yulixa Toloza: contradictoria versión

Siguen avanzando las investigaciones por la desaparición y posterior fallecimiento de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que se sometió a un procedimiento estético en una establecimiento no regulado en Bogotá y cuyo cuerpo lo dejaron abandonado en zona boscosa de Cundinamarca.

Varios de los presuntos responsables ya fueron capturados. Entre ellos se encuentran María Fernanda Delgado, dueña del establecimiento, su esposo Edinson Torres y Eduardo David Ramos, el supuesto cirujano. Todos se encuentran bajo custodia de las autoridades venezolanas.

Además, en Colombia están detenidos dos hombres señalados por gestionar la desaparición del vehículo donde transportaron el cuerpo de Yulixa. Uno es el tío de María Fernanda y el otro está identificado como Jesús Hernández.

¿Qué dijo la dueña de Beauty Laser desde Venezuela?

El periodista Rafael Poveda logró conversar indirectamente con María Fernanda Delgado. En su pódcast 'Más allá del silencio', mostró las respuestas escritas a una serie de preguntas que le formuló por medio de su hermana, quien la visitó en su lugar de reclusión en Venezuela.

La mujer negó su responsabilidad en el procedimiento estético y en la falta de atención profesional para Yulixa, intentando responsabilizar a las allegadas de la víctima. Sin embargo, en su relato escrito dejó claro que tenía conocimiento de las complicaciones de la operación y que llegó hasta el establecimiento en el sur de Bogotá, evidenciando lo que había pasado.

Además, afirmó que la intención era llevar a Yulixa al Hospital de Meissen, pero el anestesiólogo, quien sigue prófugo, los habría amenazado con un arma de fuego para evadir a las autoridades y ocultar el cuerpo.

Sobre este punto, aseguró que rogaba que los parara un retén, pero tras abandonar el cuerpo, llegaron nuevamente a Bogotá, el anestesiólogo ya no los tenía bajo amenaza y en lugar de reportar lo sucedido, iniciaron la fuga hacia su país natal.

Finalmente, sobre el vehículo hallado en Cúcuta, negó que la intención no era desaparecer el carro, sino dejarlo botado en otro punto, donde no ocasionara problemas para la mujer que lo guardó en su vivienda y lo reportó oportunamente a la Policía.

Mensaje de perdón a los allegados a Yulixa Toloza

En un largo escrito, Delgado envió un mensaje de perdón para los familiares y amigos de Yulixa Toloza, asegurando que se arrepiente de lo sucedido, a pesar de que sabía a conciencia que el establecimiento no contaba con los permisos para este tipo de procedimientos.

Además, señaló que espera que las autoridades colombianas lleven el caso adelante para que ella sea juzgada en Venezuela, donde actualmente están sus hijos y familiares.