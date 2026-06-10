Caso Yulixa Toloza: piden investigar a las amigas por no ayudarla y por la desaparición de un dinero

El miércoles 13 de mayo comenzó el infierno para Yulixa Toloza. La mujer de 52 años, quien trabajaba en un salón de belleza en Bogotá, acudió a una estética de garaje para realizarse una liposucción.

El lugar se llama Beauty Láser y era operado por María Fernanda Delgado. Al ser de garaje, no cuenta con las autorizaciones para ofrecer cirugías estéticas, por lo que ha funcionado en contravía de la normativa.

¿En qué va el caso de Yulixa Toloza?

Toloza llegó al centro estético, ubicado en el barrio Venecia, acompañada de su amiga Amalia Pardo. Las cámaras grabaron que timbró a las 8:09 a.m. y luego le dieron entrada.

Sobre las 4:01 p.m., Pardo se fue, pero declaró ante la Fiscalía que su amiga había quedado en un estado grave de salud. La cirugía fue practicada por Eduardo David Ramos, quien es estilista y no tiene los conocimientos ni la experiencia en procedimientos estéticos.

El caso tomó un camino macabro cuando, después de las 7:00 p.m., tres personas sacaron el cuerpo de Toloza y lo subieron a un carro. Delgado se comunicó con su tío, Jesús Hernández, para dar la orden que no se podía dejar rastro del crimen.

Los restos de la víctima fueron abandonados en una zona verde de Apulo, municipio cercano a Bogotá. El carro fue ubicado en Norte de Santander, donde también capturaron a Hernández y Kelvis Sequera Delgado.

¿Las amigas podrían ser cómplices?

De igual forma, la dueña del local, el ‘estilista cirujano’ y Edinson José Torres (administrador) intentaron esconderse en Venezuela, pero los detuvieron. Aunque la extradición ha estado en problemas.

El dictamen reveló que Toloza fue víctima de homicidio. Las heridas traumáticas y complicaciones en el abdomen y dorso le ocasionaron la embolia pulmonar que resultó mortal.

Casi un mes después, se siguen conociendo detalles. En diálogo con Alerta Bogotá, la representante de la familia de Toloza, Carolina Cardona, reveló que las amigas serán investigadas por presunta omisión de socorro y desaparición de dinero.

“Se van a involucrar a las amigas, teniendo en cuenta que ellas crearon el video (el último antes de fallecer) donde Yulixa se ve muy mal. También hay videos donde ella salió de la casa con un maletín preparada para la cirugía y ellas (las amigas) dijeron que iban a recogerle ropa, entonces la misma familia pregunta por qué si ya llevaba ropa de emergencia”, afirmó la representante.

Cardona entonces cuestionó por qué las amigas presuntamente abandonaron a Toloza a pesar del estado en el que se encontraba. A esto se suma la desaparición de las joyas y el dinero que había en las alcancías de su casa.