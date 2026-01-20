CANAL RCN
Fiscalía indaga la muerte de la mamá de una de las menores envenenada con talio

Juan de Bedout, esposo de Alicia Graham Sardi, rindió diligencia de declaración jurada para prestar la colaboración necesaria a la Fiscalía.

enero 20 de 2026
01:51 p. m.
Noticias RCN conoció en exclusiva que la Fiscalía indaga en una nueva línea de investigación, la muerte de la mamá de una de las niñas envenenadas con talio hace nueve meses en Bogotá. Dentro de las pruebas que analiza está la declaración de Juan de Bedout, quien reveló que en el cuerpo de su esposa habrían encontrado rastros del letal químico.

Juan de Bedout, papá de una de las mejores envenenadas con talio, llegó a la Fiscalía a una diligencia judicial de entrevista en el caso que comienza a indagar el ente acusador para determinar las circunstancias de tiempo modo y lugar de la muerte de su esposa Alicia Graham Sardi en 2020.

Fabio Humar, abogado de Bedout, ha señalado que está presto a colaborar con las autoridades y la investigación y celebran el trabajo de la Fiscalía.

"Mi cliente estuvo rindiendo diligencia de declaración jurada ante la Fiscalía, prestando toda la colaboración, esclareciendo todos los hechos que la Fiscalía ha solicitado, así lo hemos hecho y así lo haremos las veces que sean necesarias. Mi cliente confía plenamente en la justicia y en la señora fiscal del caso naturalmente".

 

Noticias RCN conoció que en su declaración Juan de Bedout habló de todo lo relacionado al domicilio, a las frambuesas y cuáles fueron esas horas previas a que las menores consumieran el alimento y presentaran los síntomas.

Humar también se pronunció sobre el caso contra Zulma Guzmán, quien se encuentra en un proceso de extradición en Reino Unido, dijo que la investigación avanza de forma contundente.

"La Fiscalía ha avanzado en la investigación de una manera muy precisa, quirúrgica, contundente, la apoyamos y estamos prestos a que le Reino Unido nos digan en que podemos colaborar y ahí estaremos", indicó el abogado.

