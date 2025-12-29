Zulma Guzmán en “estado de salud delicado”: en vilo su extradición por la muerte de dos niñas con talio

En las últimas horas, se conoció el estado de salud de Zulma Guzmán Castro, la mujer señalada de causar la muerte por envenenamiento con talio a dos menores de 13 y 14 años e intoxicar a otras dos personas en Bogotá.

De acuerdo con la investigación, la mujer habría enviado a domicilio unas frambuesas con chocolate envenenadas con la peligrosa sustancia a la vivienda de Juan de Bedout, el pasado mes de abril.

Los estudios toxicológicos realizados a Emilia Forero e Inés de Bedout arrojaron la presencia de talio en su organismo, un metal pesado, de difícil acceso y altamente tóxico.

Zulma Guzmán en grave estado de salud tras intentar acabar con su vida

Después de ocho meses de investigación, la Fiscalía determinó que “pruebas muy sólidas” permitieron establecer la presunta responsabilidad de Zulma Guzmán Castro en el crimen de las menores.

El pasado 4 de diciembre se emitió una orden de captura con circular roja de la Interpol en contra de la mujer, quien el 16 de diciembre fue rescatada del río Támesis en Londres, donde atentaba contra su vida.

En las últimas horas, la fiscal del caso confirmó el estado de salud de la mujer requerida por el delito de homicidio:

Está en un estado de salud delicado. No puedo decir nada más frente a los exámenes médicos.

Frenan extradición de Zulma Guzmán por su estado de salud

Aunque hay una solicitud de extradición a Colombia, el proceso se encuentra detenido por el delicado estado de salud de Guzmán, así lo informó la fiscal del caso:

Ella fue incluida en circular roja. En este momento está en el hospital, con problemas de salud bastante graves y el Reino Unido la protege durante el tiempo que permanezca en el hospital.

Aseguró que el ministerio ya realizó las respectivas diligencias y apostillas. Estarían a la espera de la respuesta de Reino Unido.