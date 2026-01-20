Revelan en exclusiva el acta secreta que decidirá el futuro de Zulma Guzmán

La justicia del Reino Unido dio a conocer el primer registro judicial formal dentro del proceso que enfrenta Zulma Guzmán en Londres.

Se trata del acta de la primera audiencia realizada ante tribunales británicos, un documento que hasta ahora no se había hecho público y que arroja nuevas luces sobre la situación jurídica de la mujer señalada como presunta autora del envenenamiento de dos niñas, y que posteriormente habría intentado quitarse la vida en esa ciudad.

¿Qué decía el documento exclusivo sobre Zulma Guzmán?

Este documento, conocido en exclusiva, confirma que Zulma Guzmán continuará detenida en Londres, mientras se define su futuro judicial y se adelantan los trámites solicitados por la Fiscalía General de la Nación de Colombia para que sea extraditada y responda ante la justicia del país.

De acuerdo con el contenido del acta judicial, los magistrados británicos resolvieron negar cualquier solicitud de libertad condicional, argumentando varias razones que quedaron consignadas en el documento oficial.

Uno de los elementos centrales expuestos por la justicia del Reino Unido es que Zulma Guzmán representa un riesgo significativo de fuga, principalmente porque no tendría arraigo en Londres, lo que impediría garantizar su permanencia en el país mientras se define su proceso de extradición.

Acta de la justicia británica habló de la situación mental de Zulma Guzmán

El acta también deja constancia de una grave preocupación por su salud mental, un aspecto que fue evaluado por los jueces en el contexto del delito de alta gravedad por el cual es requerida en Colombia.

Según el documento, este factor refuerza la decisión de mantenerla privada de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

En el mismo registro, los tribunales confirman que la solicitud de extradición elevada por la Fiscalía colombiana sigue activa, y que el caso continúa bajo revisión conforme a los procedimientos legales del Reino Unido.

No se establece una fecha inmediata para su traslado, pero sí se deja claro que el proceso no ha sido archivado ni suspendido.

Finalmente, el acta señala que el próximo 9 de febrero se llevará a cabo una nueva audiencia, instancia en la que se evaluará nuevamente la situación de Zulma Guzmán y los avances del proceso.