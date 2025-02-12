Gobierno radicó proyecto que castigaría con cárcel el porte y fabricación de fentanilo

Este martes 2 de diciembre, el Gobierno activó una estrategia legislativa para blindar al país ante cualquier intento de tráfico o desvío de fentanilo.

Los Ministerios del Interior y de Justicia llevaron ante la Cámara de Representantes un proyecto de ley que pretende cerrar por completo las puertas al porte, fabricación o su manipulación ilegal.

¿En qué consiste el proyecto que busca castigar el porte y fabricación de fentanilo?

El texto radicado en el Congreso plantea una reforma contundente. De acuerdo con el documento, el proyecto “tiene por objeto tipificar como delito autónomo el tráfico, fabricación, desvío o porte ilegal del fentanilo, con el fin de garantizar su investigación, judicialización y sanción efectiva, por razones de salud pública y seguridad ciudadana”.

Esto significa que cualquier actividad ilícita relacionada con el fentanilo dejaría de tratarse bajo figuras penales compartidas con otras sustancias estupefacientes, y pasaría a tener su propio marco sancionatorio, con el fin de permitir una persecución más directa y precisa sobre quienes intenten introducirlo o distribuirlo sin autorización.

Los ministerios resaltan que el objetivo es impedir que organizaciones criminales puedan usar el fentanilo como una nueva fuente de ingresos, teniendo en cuenta su capacidad de generar dependencia en dosis diminutas.

El proyecto también busca blindar la cadena de control para evitar que el producto médico, que sí está permitido en entornos hospitalarios, sea sustraído, alterado o redirigido al mercado ilegal.

¿Qué sigue ahora?

Con la radicación formal, el documento inicia su trámite en la Cámara de Representantes, donde será discutido en primer debate.

Allí se evaluarán sus alcances, la formulación de las penas y los mecanismos que permitirán aplicar sanciones efectivas. Para el Gobierno, esta iniciativa es una medida urgente para impedir que Colombia sea impactada por una sustancia que ha provocado miles de muertes en otros países y que ha sido catalogada como una de las drogas más letales del mundo.