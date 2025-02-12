CANAL RCN
Colombia

Gobierno radicó proyecto que castigaría con cárcel el porte y fabricación de fentanilo

El proyecto del Interior y Justicia busca convertir cualquier desvío, tráfico o uso ilícito de esta sustancia en un delito autónomo y severamente castigado.

Imagen de referencia fentanilo.
Imagen de referencia fentanilo. Foto: DEA.

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
04:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este martes 2 de diciembre, el Gobierno activó una estrategia legislativa para blindar al país ante cualquier intento de tráfico o desvío de fentanilo.

Descubren a mujer que intentó raptar a una bebé de un día de nacida en un hospital: las cámaras la grabaron
RELACIONADO

Descubren a mujer que intentó raptar a una bebé de un día de nacida en un hospital: las cámaras la grabaron

Los Ministerios del Interior y de Justicia llevaron ante la Cámara de Representantes un proyecto de ley que pretende cerrar por completo las puertas al porte, fabricación o su manipulación ilegal.

¿En qué consiste el proyecto que busca castigar el porte y fabricación de fentanilo?

El texto radicado en el Congreso plantea una reforma contundente. De acuerdo con el documento, el proyecto “tiene por objeto tipificar como delito autónomo el tráfico, fabricación, desvío o porte ilegal del fentanilo, con el fin de garantizar su investigación, judicialización y sanción efectiva, por razones de salud pública y seguridad ciudadana”.

Esto significa que cualquier actividad ilícita relacionada con el fentanilo dejaría de tratarse bajo figuras penales compartidas con otras sustancias estupefacientes, y pasaría a tener su propio marco sancionatorio, con el fin de permitir una persecución más directa y precisa sobre quienes intenten introducirlo o distribuirlo sin autorización.

Los ministerios resaltan que el objetivo es impedir que organizaciones criminales puedan usar el fentanilo como una nueva fuente de ingresos, teniendo en cuenta su capacidad de generar dependencia en dosis diminutas.

El proyecto también busca blindar la cadena de control para evitar que el producto médico, que sí está permitido en entornos hospitalarios, sea sustraído, alterado o redirigido al mercado ilegal.

¿Qué sigue ahora?

Con la radicación formal, el documento inicia su trámite en la Cámara de Representantes, donde será discutido en primer debate.

Adolescente fue atacado y asesinado mortalmente por una leona en su visita a un zoológico
RELACIONADO

Adolescente fue atacado y asesinado mortalmente por una leona en su visita a un zoológico

Allí se evaluarán sus alcances, la formulación de las penas y los mecanismos que permitirán aplicar sanciones efectivas. Para el Gobierno, esta iniciativa es una medida urgente para impedir que Colombia sea impactada por una sustancia que ha provocado miles de muertes en otros países y que ha sido catalogada como una de las drogas más letales del mundo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Bogotá alista resolución para ampliar el horario de rumba: ¿Hasta qué hora irá?

Ejército Nacional

La misteriosa pista en el feminicidio de una teniente a manos de un capitán: abogado la reveló

Centro Democrático

Miguel Uribe Londoño confirma su renuncia al Centro Democrático

Otras Noticias

Wílmar Roldán

Wilmar Roldán causó polémica con su respuesta al ser comparado con Óscar Julián Ruiz

Wilmar Roldán fue tendencia en redes sociales luego de su respuesta tras ser comparado con Óscar Julián Ruiz.

Artistas

María Esther Panesso hace historia en el Salón de Otoño de París

La artista colombiana María Esther Panesso Mercado, acaba de alcanzar un hito histórico al convertirse en la tercera colombiana en exponer en los 122 años del prestigioso Salón de Otoño de París.

Dólar

Dólar tuvo importante remonte en Colombia: así cerró su valor HOY 2 de diciembre

Estados Unidos

Venezuela reabrió su espacio aéreo para vuelos de deportación desde EE. UU.

Alimentos

Siete usos desconocidos del vinagre que podría estar aplicando sin darse cuenta