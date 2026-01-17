Crisis en el Catatumbo: El miedo silencia las aulas en el inicio del año escolar 2026

A tan solo dos días de que miles de estudiantes deban regresar a los colegios este lunes, la incertidumbre reina. Hoy, no es seguro que las escuelas puedan reabrir sus puertas.

Y es que la región, conformada por municipios como Ábrego, El Tarra, Teorama y Tibú, sigue siendo el tablero de una guerra a muerte entre el Frente 33 de las disidencias de las FARC y el ELN. Esta disputa territorial ha convertido el derecho a la educación en una actividad de alto riesgo.

Para Leonardo Sánchez, presidente del Sindicato de Educadores de Norte de Santander, el panorama es desolador. "Hay temor en el retorno a las clases. En zona de conflicto es complejo tanto en la zona urbana como en la rural. Necesitamos mayores garantías para el ejercicio de nuestra carrera docente", adviertió con preocupación.

La deserción escolar no es una cifra estadística; es el rostro de niños que prefieren el encierro al peligro de las minas antipersonal o el reclutamiento forzado.

Según Sánchez, este inicio de 2026 ha repetido el patrón del año anterior: un desplazamiento masivo hacia Cúcuta, no solo de familias colombianas, sino de población migrante que huye de la violencia desatada en la frontera con Venezuela.

Docentes bajo amenaza por su trabajo en Catatumbo

La vocación se está quebrando ante la violencia. Muchos maestros han manifestado que el miedo es hoy más grande que la pasión por enseñar.

"Hubo muchos docentes amenazados en diferentes establecimientos del Catatumbo, lo que obligó a la administración departamental a buscar suplentes de emergencia", relata el líder sindical.

Ante esta situación, el magisterio ha lanzado un llamado urgente al Ministerio de Educación Nacional. Exigen un "trato especial, preferencial y diferencial" para el Catatumbo. Trabajar en estas zonas de conflicto implica navegar un "mar de dificultades" que hoy parece insalvable sin una intervención directa del Gobierno Nacional.

Datos preocupantes

Las cifras respaldan el clamor de las comunidades. Según el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), alrededor de 100,000 personas han sido desplazadas en esta región durante el último año.

El dato es preocupante: el Catatumbo tiene una población total de cerca de 200,000 habitantes. En términos claros, la mitad de la población ha tenido que abandonar su hogar en los últimos doce meses.

Mientras los actores armados se disputan cada trozo de tierra, las aulas —que deberían ser refugios de paz— permanecen en silencio, esperando un lunes que, para muchos, quizás nunca llegue.