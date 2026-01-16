CANAL RCN
Colombia Video

Un año de crisis humanitaria en el Catatumbo: más de 103.000 desplazados por la violencia

En entrevista con Noticias RCN, el consejero para la paz de Norte de Santander alertó sobre las amenazas directas contra líderes sociales y presidentes de juntas de acción comunal.

Noticias RCN

enero 16 de 2026
06:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Al cumplirse un año de la crisis humanitaria en el Catatumbo, las comunidades siguen enfrentando graves afectaciones por los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el ELN.

Cerca de dos mil niños se podrían quedar sin clases por enfrentamientos en el Catatumbo
RELACIONADO

Cerca de dos mil niños se podrían quedar sin clases por enfrentamientos en el Catatumbo

Según la Defensoría del Pueblo, más de 103.000 personas fueron desplazadas en 2025, y la situación continúa con riesgo de confinamiento y restricciones a la movilidad.

Luis Fernando Niño, consejero para la paz de Norte de Santander, señaló en entrevista con Noticias RCN que “365 días después el aumento de desplazados continúa” y precisó que desde diciembre hasta hoy 2.200 personas han tenido que abandonar sus hogares, entre ellas 300 menores de edad.

Menor secuestrada por las disidencias fue obligada a enviar un mensaje de terror a los niños en el Catatumbo
RELACIONADO

Menor secuestrada por las disidencias fue obligada a enviar un mensaje de terror a los niños en el Catatumbo

Educación en riesgo por la violencia

El funcionario advirtió que existe una “preocupación muy grande” por el regreso a clases, ya que muchos colegios están ubicados en zonas minadas o en medio de combates.

Recordó que durante la emergencia se instaló un “colegio por la paz” para atender a niños y docentes desplazados, pero hoy los profesores protestan porque no pueden regresar a sus lugares de trabajo.

Único médico en Filo Gringo abandonó el corregimiento tras los ataques entre grupos armados
RELACIONADO

Único médico en Filo Gringo abandonó el corregimiento tras los ataques entre grupos armados

Luis Fernando Niño insistió en que se debe garantizar el respeto al derecho internacional humanitario, protegiendo a los niños y las escuelas como espacios seguros.

Llamado al diálogo y a la protección de líderes sociales

El consejero alertó sobre las amenazas directas contra líderes sociales y presidentes de juntas de acción comunal, lo que ha provocado el abandono de caseríos enteros. “No se ve de manera cercana una solución distinta que no sea por la vía del diálogo”, afirmó, subrayando la necesidad de un cese al fuego entre los grupos armados.

También destacó que el Gobierno Nacional ha tomado algunas medidas de seguridad, como la ampliación de la presencia militar y el uso de sistemas antidrones, pero reiteró que la crisis humanitaria persiste y que miles de familias aún no han podido retornar a sus hogares.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

EPS

Procuraduría exige a Nueva EPS ajustes urgentes en plan de contingencia por fallas en entrega de medicamentos

Gobierno Nacional

Gobernador de Nariño reveló lo que se espera de la reunión entre el ministro de Hacienda y los mandatarios que no se acatarán al decreto de emergencia económica

Medellín

Perrita es abandonada con su caja de juguetes en Medellín y su historia se hace viral

Otras Noticias

Yeison Jiménez

Mhoni Vidente y su polémica versión sobre la muerte de Yeison Jiménez

Las declaraciones de Mhoni Vidente sobre la muerte de Yeison Jiménez causaron polémica en redes, al vincular la tragedia con un presunto acto de brujería.

Independiente Santa Fe

Hugo Rodallega no falla en finales: vea el récord que completó con gol a Junior en Superliga

Hugo Rodallega volvió a ser decisivo con Santa Fe. Con su gol ante Junior en la Superliga, completó un registro histórico con el club cardenal.

Turismo

¿Cuándo es el próximo puente festivo en Colombia? La larga espera que viene en 2026

Venezuela

Venezuela liberó a ciudadanos europeos detenidos tras elecciones de 2024

Ministerio de Salud

“Ellos seguían trabajando y no tenían para el arriendo”: gerente de Hospital de Itagüí sobre funcionarios