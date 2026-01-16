Un año de crisis humanitaria en el Catatumbo: más de 103.000 desplazados por la violencia

Al cumplirse un año de la crisis humanitaria en el Catatumbo, las comunidades siguen enfrentando graves afectaciones por los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el ELN.

Según la Defensoría del Pueblo, más de 103.000 personas fueron desplazadas en 2025, y la situación continúa con riesgo de confinamiento y restricciones a la movilidad.

Luis Fernando Niño, consejero para la paz de Norte de Santander, señaló en entrevista con Noticias RCN que “365 días después el aumento de desplazados continúa” y precisó que desde diciembre hasta hoy 2.200 personas han tenido que abandonar sus hogares, entre ellas 300 menores de edad.

Educación en riesgo por la violencia

El funcionario advirtió que existe una “preocupación muy grande” por el regreso a clases, ya que muchos colegios están ubicados en zonas minadas o en medio de combates.

Recordó que durante la emergencia se instaló un “colegio por la paz” para atender a niños y docentes desplazados, pero hoy los profesores protestan porque no pueden regresar a sus lugares de trabajo.

Luis Fernando Niño insistió en que se debe garantizar el respeto al derecho internacional humanitario, protegiendo a los niños y las escuelas como espacios seguros.

Llamado al diálogo y a la protección de líderes sociales

El consejero alertó sobre las amenazas directas contra líderes sociales y presidentes de juntas de acción comunal, lo que ha provocado el abandono de caseríos enteros. “No se ve de manera cercana una solución distinta que no sea por la vía del diálogo”, afirmó, subrayando la necesidad de un cese al fuego entre los grupos armados.

También destacó que el Gobierno Nacional ha tomado algunas medidas de seguridad, como la ampliación de la presencia militar y el uso de sistemas antidrones, pero reiteró que la crisis humanitaria persiste y que miles de familias aún no han podido retornar a sus hogares.