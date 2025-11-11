CANAL RCN
Colombia

Cayeron ‘Juancho y la Pelirroja’, buscados por tráfico de drogas en Villavicencio

Los detenidos fueron sorprendidos con más de 800 dosis de estupefacientes listas para su comercialización.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
10:46 a. m.
En un operativo adelantado por la Policía Metropolitana de Villavicencio, fueron capturados dos presuntos integrantes de una red dedicada al microtráfico en el barrio Brisas del Guatiquía, comuna tres de la ciudad.

Capturan en Villavicencio a 'Juancho y la Peliroja'

Los detenidos, identificados con los alias de Juancho y ‘la Pelirroja’, fueron sorprendidos con más de 800 dosis de estupefacientes listas para su comercialización.

Las capturas se lograron gracias a dos diligencias de registro y allanamiento ejecutadas por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), como parte de las estrategias implementadas para combatir el delito en la capital del Meta.

Durante los procedimientos, las autoridades encontraron además un arma de aire comprimido tipo fusil, con la que, según los reportes, los implicados intimidaban y amenazaban a los residentes del sector.

De acuerdo con las investigaciones, los capturados utilizaban viviendas modificadas con estructuras tipo “búnker”, diseñadas para ocultar la droga y dificultar el ingreso de la Policía.

“Con esta operación afectamos directamente un punto clave del microtráfico en la comuna tres, golpeando una estructura que generaba inseguridad en la zona”, señaló el coronel Milton Andrés Melo González, comandante de la Policía Metropolitana de Villavicencio.

Alias Juancho y ‘la Pelirroja’ registran antecedentes judiciales por hurto, extorsión y tráfico de estupefacientes, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.

El alto oficial reiteró el compromiso de la institución con la seguridad ciudadana: “Continuaremos trabajando junto a la comunidad y las autoridades locales para desmantelar las redes criminales que afectan la tranquilidad de los villavicenses”.

