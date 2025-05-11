Desarticulan a 'Los de la Pradera', la banda que traficaba droga mediante trueque con gasolina y cigarrillos

La Policía Nacional desmanteló una peligrosa organización criminal conocida como “Los de la Pradera”, dedicada al tráfico de drogas y al contrabando en el Valle del Cauca.

Cuatro personas fueron capturadas en el operativo, que permitió frenar el movimiento de gigantescos cargamentos ilegales desde el Pacífico colombiano hacia la costa Atlántica.

Según las autoridades, la banda operaba mediante un sofisticado sistema de trueque, intercambiando estupefacientes por productos de contrabando como gasolina y cigarrillos.

En una reciente incautación, se logró decomisar mercancía valorada en más de 680 millones de pesos, que incluía droga obtenida a través de estos intercambios ilícitos.

Ruta del narcotráfico: del Cauca a Santa Marta

La droga tenía origen en el departamento del Cauca, transitaba por el Valle del Cauca y era enviada a ciudades como Santa Marta, en la Costa Atlántica. “Les pagan para expender, pero resulta que son cigarrillos de contrabando que han cambiado precisamente por narcotráfico”, explicó una fuente oficial.

Este tipo de operaciones evidencia la complejidad del crimen organizado en la región, donde el contrabando se convierte en moneda de cambio para financiar redes de narcotráfico.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, advirtió sobre los riesgos institucionales: “Si usted como institución no tiene Sarlaft, si no tiene esa metodología especial, pueden entrar contratistas o personas vinculadas al narcotráfico sin que nos demos cuenta”.

Reconocimiento por la lucha contra el contrabando

Este golpe a “Los de la Pradera” se suma al más reciente reconocimiento nacional que obtuvo Valle del Cauca por su compromiso en combatir estas prácticas ilegales, consolidándose como uno de los territorios con mayor acción institucional frente al crimen organizado.