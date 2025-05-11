CANAL RCN
Colombia Video

Desarticulan a 'Los de la Pradera', la banda que traficaba droga mediante trueque con gasolina y cigarrillos

Autoridades de Valle del Cauca incautaron mercancía avaluada en más de 680 millones de pesos.

Noticias RCN

noviembre 05 de 2025
07:37 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Policía Nacional desmanteló una peligrosa organización criminal conocida como “Los de la Pradera”, dedicada al tráfico de drogas y al contrabando en el Valle del Cauca.

Preocupación en Valle del Cauca, el Gobierno Nacional aún no firma desembolso para el Tren de Cercanías
RELACIONADO

Preocupación en Valle del Cauca, el Gobierno Nacional aún no firma desembolso para el Tren de Cercanías

Cuatro personas fueron capturadas en el operativo, que permitió frenar el movimiento de gigantescos cargamentos ilegales desde el Pacífico colombiano hacia la costa Atlántica.

Según las autoridades, la banda operaba mediante un sofisticado sistema de trueque, intercambiando estupefacientes por productos de contrabando como gasolina y cigarrillos.

En una reciente incautación, se logró decomisar mercancía valorada en más de 680 millones de pesos, que incluía droga obtenida a través de estos intercambios ilícitos.

Luto en el periodismo colombiano: murió importante comunicador deportivo
RELACIONADO

Luto en el periodismo colombiano: murió importante comunicador deportivo

Ruta del narcotráfico: del Cauca a Santa Marta

La droga tenía origen en el departamento del Cauca, transitaba por el Valle del Cauca y era enviada a ciudades como Santa Marta, en la Costa Atlántica. “Les pagan para expender, pero resulta que son cigarrillos de contrabando que han cambiado precisamente por narcotráfico”, explicó una fuente oficial.

Este tipo de operaciones evidencia la complejidad del crimen organizado en la región, donde el contrabando se convierte en moneda de cambio para financiar redes de narcotráfico.

Tragedia en el Lago Calima: una persona fallecida y otra desaparecida tras volcamiento de embarcación
RELACIONADO

Tragedia en el Lago Calima: una persona fallecida y otra desaparecida tras volcamiento de embarcación

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, advirtió sobre los riesgos institucionales: “Si usted como institución no tiene Sarlaft, si no tiene esa metodología especial, pueden entrar contratistas o personas vinculadas al narcotráfico sin que nos demos cuenta”.

Reconocimiento por la lucha contra el contrabando

Este golpe a “Los de la Pradera” se suma al más reciente reconocimiento nacional que obtuvo Valle del Cauca por su compromiso en combatir estas prácticas ilegales, consolidándose como uno de los territorios con mayor acción institucional frente al crimen organizado.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Comisionado para la Paz

Paz total: El Gobierno deja abierta la puerta a negociaciones con el Tren de Aragua

Asesinatos en Bogotá

La discusión que terminó en el cruel asesinato de Jaime Esteban Moreno no comenzó en el bar

Álvaro Uribe

Uribe podría reunirse esta semana con representantes de Cambio Radical y el Partido Conservador

Otras Noticias

Turismo

Importante aerolínea con operación en Colombia recortará cientos de empleos: esto se sabe

American Airlines anunció recortes de cientos de empleos corporativos en Fort Worth tras pérdidas.

Redes sociales

Muere legendaria actriz de Hollywood y nominada al Óscar: esto se sabe

Fallece la actriz Diane Ladd, madre de Laura Dern, a los 89 años. Por el momento, se desconocen las causas de su muerte.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 5 de noviembre de 2025

Luis Díaz

La contundente defensa de Harry Kane a Luis Díaz, tras polémica expulsión ante PSG

Enfermedades

Psoriasis: la enfermedad poco conocida que afecta a cientos y deja secuelas importantes