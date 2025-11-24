Contundente golpe contra robo de vehículos en Bogotá: ¿En qué localidades han bajado los casos?

La Policía dio a conocer un contundente golpe contra el robo de vehículos en Bogotá. Fueron recuperados 15 carros (63%) y 28 motocicletas (75%).

Esta recuperación vino de la mano con la captura de 48 personas vinculadas a las bandas detrás de estos crímenes, las cuales se identificaban como Altagama, Platinos y The Trucks.

15 carros y 28 motos fueron recuperados

Las autoridades revelaron que cinco robos se presentaron en el mismo sitio, más concretamente en un parqueadero de Rafael Uribe Uribe. Mediante engaños, los delincuentes lograron amenazar a los vigilantes y así tener vía libre para los hurtos.

No obstante, gracias a la llamada rápida de las víctimas, la Policía pudo ser avisada en poco tiempo y pudo desplegar un operativo robusto. Cuatro de los vehículos pudieron ser recuperados.

Otro robo se presentó en Puente Aranda. La víctima se estacionó al frente de un local y, de manera inesperada, los criminales lo amenazaron hasta llevarse su carro. El hombre puso en conocimiento de las autoridades lo ocurrido y el vehículo se recuperó en un parqueadero.

Barrios Unidos fue la localidad en donde se presentó un robo de esta categoría. En esta ocasión, la víctima estaba llegando a su casa y fue abordado por ladrones con pistolas. Uno de ellos fue capturado.

Robo de vehículos ha bajado

Este logro va respaldado con la caída en el robo de vehículos. Cifras del Sistema de Información Estadística, Delincuencial y Contravencional de la Policía muestran que la reducción ha sido del 24%.

Un año atrás, se habían presentado 892 hurtos de carros de más. La tendencia ha sido igual con las motos. La caída llegó hasta el 17%, reflejada en 887 sucesos menos.

Las localidades con mayor reducción en el robo de carros son La Candelaria, Los Mártires, Antonio Nariño, Kennedy y Usaquén. Casi 400 personas han sido capturadas por este delito.