Cayó alias ‘Frank’ en operativo militar: su novia, exreina del Carnaval, también murió en Bolívar

En el marco de una operación militar desarrollada al sur del departamento de Bolívar, fueron abatidos alias ‘Frank’, señalado como presunto cabecilla del Clan del Golfo en la región, y Jaskary Lizeth Páez Martínez, una joven de 21 años reconocida en su comunidad como bailarina y exreina del Carnaval.

De acuerdo con el reporte oficial del Ejército Nacional, Páez Martínez, quien era conocida con el alias de ‘La Veneca’, fue identificada como pareja sentimental del líder criminal.

Ambos perdieron la vida durante el enfrentamiento armado, en una acción que las autoridades calificaron como parte de la ofensiva contra estructuras del crimen organizado en el Caribe colombiano.

Ejército neutraliza a alias ‘Frank’ en operativo contra el Clan del Golfo en Bolívar

En la vereda Popayal, jurisdicción de este municipio bolivarense, tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT) del Ejército Nacional sostuvieron un enfrentamiento armado con miembros de la subestructura Édgar de Jesús Madrid Benjumea, vinculada al Clan del Golfo.

Durante la operación, las fuerzas militares incautaron dos fusiles, munición de guerra y material de inteligencia que, según fuentes oficiales, representa un avance significativo en el debilitamiento de las capacidades operativas de este grupo armado ilegal en el sur de Bolívar, una región considerada estratégica para actividades de narcotráfico y extorsión.

Este nuevo golpe se suma a los esfuerzos del Estado por recuperar el control territorial en zonas afectadas por economías ilícitas y violencia estructural.

Funcionarios de la Policía Judicial realizaron los actos urgentes y el levantamiento de los cuerpos tras el operativo militar en el que fueron abatidos alias ‘Frank’ y su compañera sentimental, Jaskary Lizeth Páez Martínez, conocida como ‘La Veneca’.

Alias ‘Frank’ figuraba en el cartel de los delincuentes más buscados del Clan del Golfo en el sur de Bolívar. Las autoridades lo señalaban como presunto responsable de múltiples ataques contra defensores de derechos humanos, firmantes del acuerdo de paz y sus familiares, en una zona marcada por la violencia y el accionar de grupos armados ilegales.

Caída de alias ‘Frank’ debilita red criminal heredada del Clan del Golfo

Su muerte representa un golpe estratégico para la estructura criminal que opera en esta región del Caribe colombiano.

Alias ‘Frank’ tenía vigente una orden de captura por el delito de concierto para delinquir agravado. La medida judicial fue expedida en noviembre de 2024 por el Juzgado Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, el hombre habría asumido el control de una red criminal previamente liderada por su madre, conocida como alias ‘Celeste’. Esta última fue capturada en agosto de 2024 en el municipio de San Pablo (Bolívar), también por el delito de concierto para delinquir.

La estructura familiar al servicio del Clan del Golfo operaba en zonas estratégicas del departamento, consolidando su influencia en actividades ilícitas como el narcotráfico y la extorsión.