CANAL RCN
Colombia

Cayó alias ‘Frank’ en operativo militar: su novia, exreina del Carnaval, también murió en Bolívar

Alias ‘Frank’ contaba con una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir agravado.

Foto: Ejército Nacional

Noticias RCN

septiembre 12 de 2025
02:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el marco de una operación militar desarrollada al sur del departamento de Bolívar, fueron abatidos alias ‘Frank’, señalado como presunto cabecilla del Clan del Golfo en la región, y Jaskary Lizeth Páez Martínez, una joven de 21 años reconocida en su comunidad como bailarina y exreina del Carnaval.

Clan del Golfo estaría detrás de emboscada que dejó dos soldados muertos en Antioquia
RELACIONADO

Clan del Golfo estaría detrás de emboscada que dejó dos soldados muertos en Antioquia

De acuerdo con el reporte oficial del Ejército Nacional, Páez Martínez, quien era conocida con el alias de ‘La Veneca’, fue identificada como pareja sentimental del líder criminal.

Ambos perdieron la vida durante el enfrentamiento armado, en una acción que las autoridades calificaron como parte de la ofensiva contra estructuras del crimen organizado en el Caribe colombiano.

Clan del Golfo estaría detrás del plan pistola que ha dejado siete policías asesinados
RELACIONADO

Clan del Golfo estaría detrás del plan pistola que ha dejado siete policías asesinados

Ejército neutraliza a alias ‘Frank’ en operativo contra el Clan del Golfo en Bolívar

En la vereda Popayal, jurisdicción de este municipio bolivarense, tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT) del Ejército Nacional sostuvieron un enfrentamiento armado con miembros de la subestructura Édgar de Jesús Madrid Benjumea, vinculada al Clan del Golfo.

Durante la operación, las fuerzas militares incautaron dos fusiles, munición de guerra y material de inteligencia que, según fuentes oficiales, representa un avance significativo en el debilitamiento de las capacidades operativas de este grupo armado ilegal en el sur de Bolívar, una región considerada estratégica para actividades de narcotráfico y extorsión.

Clan del Golfo ocultó tonelada y media de cocaína en un árbol de ceiba en Chocó
RELACIONADO

Clan del Golfo ocultó tonelada y media de cocaína en un árbol de ceiba en Chocó

Este nuevo golpe se suma a los esfuerzos del Estado por recuperar el control territorial en zonas afectadas por economías ilícitas y violencia estructural.

Funcionarios de la Policía Judicial realizaron los actos urgentes y el levantamiento de los cuerpos tras el operativo militar en el que fueron abatidos alias ‘Frank’ y su compañera sentimental, Jaskary Lizeth Páez Martínez, conocida como ‘La Veneca’.

Alias ‘Frank’ figuraba en el cartel de los delincuentes más buscados del Clan del Golfo en el sur de Bolívar. Las autoridades lo señalaban como presunto responsable de múltiples ataques contra defensores de derechos humanos, firmantes del acuerdo de paz y sus familiares, en una zona marcada por la violencia y el accionar de grupos armados ilegales.

Caída de alias ‘Frank’ debilita red criminal heredada del Clan del Golfo

Su muerte representa un golpe estratégico para la estructura criminal que opera en esta región del Caribe colombiano.

Alias ‘Frank’ tenía vigente una orden de captura por el delito de concierto para delinquir agravado. La medida judicial fue expedida en noviembre de 2024 por el Juzgado Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, el hombre habría asumido el control de una red criminal previamente liderada por su madre, conocida como alias ‘Celeste’. Esta última fue capturada en agosto de 2024 en el municipio de San Pablo (Bolívar), también por el delito de concierto para delinquir.

Familias de soldados asesinados en Bolívar y Norte de Santander exigen justicia tras ataques del ELN
RELACIONADO

Familias de soldados asesinados en Bolívar y Norte de Santander exigen justicia tras ataques del ELN

La estructura familiar al servicio del Clan del Golfo operaba en zonas estratégicas del departamento, consolidando su influencia en actividades ilícitas como el narcotráfico y la extorsión.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Andrés DC llega a compromisos con clientes afectados y adopta medidas: ¿Cuáles son?

Elecciones en Colombia

Aníbal Gaviria: “Hay razones para descertificar a este gobierno, pero no al país"

Universidad Nacional

Universidad Nacional advierte que en febrero pidió ayuda del Distrito porque no puede controlar por sí sola a los vándalos

Otras Noticias

Artistas

Atención| Jessica Cediel, la reconocida presentadora, tuvo que ser internada en urgencias: esto se sabe

La misma Jessica Cediel, desde sus redes sociales, dio detalles de la situación que está enfrentando.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 12 de septiembre de 2025: número y signo ganador del último sorteo

Resultado Super Astro Sol hoy 12 de septiembre de 2025. Conozca aquí el número y signo ganador del último sorteo de la tarde en Colombia.

Luis Díaz

Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich, reveló cómo regresó Luis Díaz de la Selección Colombia

Artistas

Reconocida actriz y presentadora reveló que le dieron pocos años de vida

Enfermedades

Transfusiones de plasma: la técnica con la que se podrían tratar enfermedades sin cura