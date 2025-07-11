Cayó alias Gael, cerebro del secuestro del niño Lyan Hortúa: un importante alfil de ‘Iván Mordisco’

En las últimas horas fue capturado un cabecilla a las redes de apoyo de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, señalado como el responsable de ataques terroristas contra la fuerza pública, homicidios y secuestros.

Se capturó en zona rural de Cundinamarca a Luis Edinson Bastidas Vásquez, conocido con el alias de Gael, señalado cabecilla de las redes de apoyo de esta estructura residual.

Este hombre estaría detrás del secuestro de Lyan Hurtado, el niño que sacaron de su casa a la fuerza en el corregimiento de Potrerito, en Jamundí, en el mes de mayo de este año.

El menor fue raptado por miembros de las disidencias de las Farc en el interior de su vivienda bajo amenazas con armas de fuego.

El prontuario criminal de alias Gael, detrás del secuestro de Lyan Hortúa

Además del secuestro del menor, se le señala de atacar o de acondicionar una volqueta cargada con explosivos que sería dirigida al batallón Agustín Codazzi de Palmira, Valle.

También sería responsable de un ataque con explosivos en contra de un CAI en Jamundí, además de otros atentados en contra de la Fuerza Pública en zona rural de Buenaventura.

Mauricio Medina, comandante del grupo del Gaula Militar de Valle del Cauca, confirmó los hechos terroristas en los que habría tenido participación:

Ha participado en hostigamientos a las estaciones de Policía de Dagua y la base militar de Anchicayá en la adecuación de la volqueta cargada con artefactos explosivos que iba dirigida contra la base militar de Palmira y en el ataque del CAI del barrio El Rodeo en Jamundí, entre otros delitos.

Alias Gael reclutaba menores para ponerlos al servicio de ‘Iván Mordisco’

El informe del Ejército Nacional, alias Gael “es investigado por los delitos de terrorismo, homicidio agravado y concierto para delinquir, además de estar presuntamente vinculado a acciones terroristas en Cali y Jamundí, así como con el secuestro del menor Lyan Hortúa, quien estuvo privado de la libertad por varios días en el corregimiento de Villacolombia”.

De acuerdo con labores de inteligencia, alias Gael coordinaba actividades armadas, de reclutamiento y adoctrinamiento de menores, así como la planeación de ataques contra la Fuerza Pública y la población civil en el Valle del Cauca.

El alfil de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ fue puesto a disposición de la Fiscalía para responder por múltiples delitos relacionados con extorsión, secuestro y terrorismo.