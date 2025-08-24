En medio de una ofensiva contra las disidencias que operan en Guaviare, las autoridades confirmaron la captura de Andrés Fabián Durán Guevara, conocido como alias Garrote.

Este hombre era considerado uno de los principales cabecillas de las estructuras residuales, con una trayectoria criminal que se extendió durante cinco años y que lo vinculaba directamente a atentados terroristas, homicidios selectivos, tráfico de armas y presiones extorsivas contra comunidades.

Cayó alias Garrote, autor de brutal atentado con motobomba en Calamar

La operación para detener a alias Garrote se llevó a cabo en el municipio de Calamar, donde las autoridades lograron ubicarlo tras un seguimiento exhaustivo.

Durante el procedimiento, se incautó una motocicleta reportada como hurtada, que presuntamente era utilizada por la estructura para movilizarse en la zona y ejecutar acciones delictivas.

Según la información oficial, Garrote tenía bajo su mando actividades criminales que iban desde extorsiones hasta homicidios selectivos. Asimismo, en 2024, habría ordenado el asesinato de un ciudadano que se negó a pagar exigencias económicas.

¿Cómo fue el atentado con motobomba en Calamar?

El hecho más grave que se le atribuye ocurrió el pasado 4 de julio, cuando se activó de manera remota una motobomba en pleno casco urbano de Calamar.

El ataque, que se presume fue ordenado por alias Jimmy, hombre de confianza de Iván Mordisco, dejó un saldo de nueve personas heridas: tres civiles y seis uniformados del Ejército.