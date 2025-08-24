CANAL RCN
Colombia

Cayó alias Garrote, autor de brutal atentado con motobomba en Calamar

Es señalado de activar el artefacto explosivo el pasado 4 de julio, además de ordenar homicidios y extorsiones.

Responsable atentado Calamar
Foto: X/ Ministro de Defensa

Noticias RCN

agosto 24 de 2025
11:56 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En medio de una ofensiva contra las disidencias que operan en Guaviare, las autoridades confirmaron la captura de Andrés Fabián Durán Guevara, conocido como alias Garrote.

¿Quién está detrás del ataque al helicóptero en Amalfi? Gobierno lanzó millonaria recompensa
RELACIONADO

¿Quién está detrás del ataque al helicóptero en Amalfi? Gobierno lanzó millonaria recompensa

Este hombre era considerado uno de los principales cabecillas de las estructuras residuales, con una trayectoria criminal que se extendió durante cinco años y que lo vinculaba directamente a atentados terroristas, homicidios selectivos, tráfico de armas y presiones extorsivas contra comunidades.

Cayó alias Garrote, autor de brutal atentado con motobomba en Calamar

La operación para detener a alias Garrote se llevó a cabo en el municipio de Calamar, donde las autoridades lograron ubicarlo tras un seguimiento exhaustivo.

Durante el procedimiento, se incautó una motocicleta reportada como hurtada, que presuntamente era utilizada por la estructura para movilizarse en la zona y ejecutar acciones delictivas.

Según la información oficial, Garrote tenía bajo su mando actividades criminales que iban desde extorsiones hasta homicidios selectivos. Asimismo, en 2024, habría ordenado el asesinato de un ciudadano que se negó a pagar exigencias económicas.

¿Cómo fue el atentado con motobomba en Calamar?

El hecho más grave que se le atribuye ocurrió el pasado 4 de julio, cuando se activó de manera remota una motobomba en pleno casco urbano de Calamar.

VIDEO | Mujer propinó brutal golpiza a un joven tras presunto acoso sexual en Transmilenio
RELACIONADO

VIDEO | Mujer propinó brutal golpiza a un joven tras presunto acoso sexual en Transmilenio

El ataque, que se presume fue ordenado por alias Jimmy, hombre de confianza de Iván Mordisco, dejó un saldo de nueve personas heridas: tres civiles y seis uniformados del Ejército.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cundinamarca

Entregan nuevas declaraciones sobre la búsqueda de Valeria Afanador: ¿qué ha pasado?

Animales

Acusan a alcalde de Guamo de autorizar corralejas que dejaron animales destrozados y un hombre al borde de la muerte

Inseguridad en Bogotá

Intentaron robar una tienda de cadena y terminaron capturados en plena huida: así pasó en Bogotá

Otras Noticias

Colombianos en el exterior

¡Orgullo colombiano! David Alonso logró su primera victoria épica en Moto2 en el Gran Premio de Hungría

David Alonso hace historia en Moto2: El colombiano consiguió su primera victoria en una carrera para el recuerdo en Hungría.

Venezuela

Pescadores venezolanos salieron en sus embarcaciones para respaldar a Maduro: videos

Pescadores venezolanos demuestran su apoyo a Maduro con una masiva movilización naval, tras tensiones de EE.UU.

Subsidios

Colombianos tendrían importante subsidio para pagar más de la mitad de la factura de internet

Cuidado personal

Keratinas y fórmulas veganas: lo que debe saber antes de alisar su cabello

Restaurantes

Reconocida cadena de hoteles está ofreciendo desayunos tipo buffet a 1 dólar: así puede participar