Cayó máximo cabecilla de la estructura ‘Las Acacias’: estaba vinculado a 27 homicidios

En una operación, las autoridades lograron la captura de Jhon Mario Andrade Campos, conocido como alias Jhonsito, señalado como el máximo cabecilla del Grupo Delincuencial Común Organizado ‘Las Acacias’ y uno de los hombres más buscados por su presunta responsabilidad en la ola de violencia registrada en Girardot durante 2025.

Cayó alias Jhonsito, ¿Quién es?

El procedimiento se desarrolló en el municipio de Dosquebradas, en el departamento de Risaralda, hasta donde llegó un grupo especializado de la Policía tras un trabajo articulado de inteligencia, seguimiento y manejo de fuentes humanas.

De acuerdo con las autoridades, el capturado se ocultaba en una zona residencial con el propósito de evadir los operativos adelantados en Cundinamarca.

Durante el allanamiento, los uniformados incautaron 162 dosis de marihuana.

La acción fue liderada por el Departamento de Policía Cundinamarca, a través de las seccionales de Investigación Criminal (SIJIN) e Inteligencia Policial (SIPOL), con el apoyo de la Policía Metropolitana de Pereira y bajo coordinación de la Fiscalía General de la Nación.

Esta captura responde a la directriz impartida por el director general de la Policía Nacional, el general William Oswaldo Rincón Zambrano, quien a finales de diciembre de 2025 ordenó intensificar las acciones para desarticular las estructuras criminales que operan en Girardot y municipios vecinos.

Alias Jhonsito tendría una trayectoria delictiva de cerca de una década, de la cual al menos cinco años los habría ejercido como cabecilla.

Según las investigaciones, lideraba una organización conformada por cerca de 87 integrantes, con control territorial en 14 barrios de Girardot, Tocaima y Ricaurte, además de influencia criminal en Flandes, Tolima.

Las autoridades lo señalan de estar vinculado con 27 homicidios cometidos en 2025, cifra que representaría más de la mitad de las muertes violentas ocurridas en Girardot ese año.

Asimismo, se le atribuye haber promovido una confrontación armada con otras estructuras delincuenciales por el control del microtráfico, situación que habría incrementado los índices de inseguridad en la región.

Uno de los aspectos más graves de su accionar sería la presunta utilización de niños, niñas y adolescentes para la comisión de delitos como el sicariato y la distribución de estupefacientes, integrándolos a una red sicarial mixta bajo su mando.

Alias Jhonsito se encontraba prófugo desde mayo de 2021, cuando escapó del Centro de Traslado por Protección de Soacha, donde permanecía privado de la libertad por delitos como homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego.