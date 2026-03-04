Por crímenes en el Catatumbo fueron imputados tres cabecillas de las disidencias con órdenes de captura suspendidas

La Fiscalía General de la Nación vinculó formalmente a tres cabecillas de las disidencias de las Farc, en el proceso por la confrontación armada en el Catatumbo que ha dejado hasta la fecha miles de desplazados.

Los tres cabecillas del frente 33 fueron imputados por 37 homicidios, 31 casos de reclutamiento de mentores y el desplazamiento de 87 personas en el Catatumbo.

Se trata de Carlos Eduardo García Tellez, alias Andrey; Farbi Edison Parra Parra, alias Richard; y Javier Alonso Velosa García, alias Jhon Mechas.

Alias Mocho Olmedo también está relacionado en este caso

A esta imputación también fue citado Willinton Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo, quien se encuentra en le pabellón de extraditables de la cárcel la Picota, en Bogotá. Sin embargo, su conexión no se pudo realizar.

Aunque ‘Andrey’, ‘Jhon Mechas’ y ‘Richard’ cuentan con órdenes de captura suspendidas debido a los diálogos de paz instalados con el gobierno, el proceso en su contra continuará en la Fiscalía.

Raúl González, delegado contra el crimen organizado de la Fiscalía, explicó a Noticias RCN que esta decisión tiene que ver con la crisis humanitaria desencadenada hace un año en el Catatumbo, a raíz de los enfrentamientos entre el frente 33 de las disidencias y el ELN.

Los tres cabecillas mencionados por la Fiscalía serían los responsables de homicidios, reclutamiento y desplazamiento forzado, ocurridos en el marco de su disputa por el control del territorio y las economías ilícitas.

Sobre el proceso de paz que los cobija, el delegado de la Fiscalía explicó que, a pesar de esto, el proceso no será suspendido por parte del ente investigador.

Se conectaron desde el Catatumbo

Uno de los detalles que más llamó la atención en esta audiencia fue que los tres cabecillas se conectaron vía internet desde las montañas del Catatumbo, gracias a una gestión realizada por el Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía.

Ninguno de los tres aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.

La Fiscalía también expidió seis órdenes de captura contra integrantes del ELN con responsabilidad en los hechos del Catatumbo, entre los que se encuentran ‘Antonio García’, ‘Pablito’ y ‘Pablo Beltrán’.