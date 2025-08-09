VIDEO | Policías ayudaron a mujer que estaba dando a luz en plena vía pública en Bogotá

En medio de labores de verificación y supervisión en la localidad de Barrios Unidos, una patrulla de la Policía Metropolitana de Bogotá brindó asistencia a una mujer que inició trabajo de parto en plena vía pública.

Policía ayudó a una mujer que dio a luz en plena vía pública

De acuerdo con el teniente coronel Jorge Arizal, comandante de la estación de Policía de Barrios Unidos, los uniformados actuaron de inmediato al percatarse de la situación, activando los protocolos de acompañamiento y primeros auxilios.

La rápida reacción permitió asistir tanto a la madre como al recién nacido en un momento de especial vulnerabilidad.

“Una patrulla en servicio adscrita a la estación de policía Barrios Unidos en sus controles de verificación y supervisión sobre la jurisdicción verifica una persona que se encuentra atendida en la vía. Minutos antes esa dama había iniciado su trabajo de parto, la persona en situación especial. La patrulla activa todos los mecanismos de acompañamiento y auxiliar a esa dama junto con su bebé”, detalló Arizal.

Posteriormente, madre e hijo fueron trasladados a un centro asistencial cercano para recibir atención médica profesional y continuar con los cuidados necesarios.

El oficial resaltó que este tipo de acciones reflejan el compromiso de la institución con la comunidad. “Con estas actividades la Policía reitera su compromiso y valerosidad en hechos donde está en juego la vida y la integridad de las personas”, señaló Arizal.

Las imágenes, compartidas por la Policía Nacional, a través de su cuenta oficial en X, dejan ver el momento en el que la mujer es auxiliada por dos usuarios de un equipo médico y también oficiales de la institución. Una vez logran ubicarla, le brindan varias mantas para protegerla.

En el video se observa cuando las personas socorren a la mujer y la suben a una camilla, junto a su bebé, para trasladarlos en una ambulancia hacia un centro asistencial.