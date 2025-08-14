CANAL RCN
Se conocieron los resultados de la autopsia de Sergio Blanco: la causa real de su muerte

Se revelaron detalles clave sobre el caso del joven barrista que falleció a las afueras del Movistar Arena previo al concierto de 'Damas Gratis'.

agosto 14 de 2025
12:01 p. m.
La FM reveló en primicia ha revelado nuevos avances en la investigación sobre la muerte de Sergio Blanco, barrista de Santa Fe que falleció el pasado miércoles 6 de agosto en inmediaciones del Movistar Arena, luego de los disturbios que se presentaron previo al concierto de Damas Gratis en Bogotá.

Según confirmó el abogado Carlos Romero, representante civil de la familia, la Fiscalía citó a declarar a quien sería la testigo clave del caso: una mujer que acompañaba a Sergio en el momento de los hechos y que presenció cómo ocurrió el fatal accidente.

Su testimonio será fundamental para esclarecer la responsabilidad del conductor de la camioneta blanca que arrolló al joven.

Autopsia confirma causa de muerte de Sergio Blanco

El informe oficial de la autopsia practicada a Sergio Blanco confirma que la causa de su fallecimiento fue el impacto contundente recibido al ser atropellado. El golpe le provocó lesiones graves que resultaron fatales. El conductor de la camioneta se dio a la fuga inmediatamente después y no prestó auxilio a la víctima, lo que agrava la situación jurídica en su contra.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el accidente ocurrió en la carrera 30 con calle 63, cuando Sergio y su acompañante al parecer corrían para alejarse de los enfrentamientos entre hinchas de Santa Fe y Millonarios que asistían al evento musical. En medio del caos, la camioneta blanca lo embistió y continuó su camino sin detenerse.

Avances en la investigación y próximos pasos

La Fiscalía también prevé escuchar al menos a otros cinco testigos presenciales que podrían aportar información clave. Las autoridades buscan establecer la identidad del conductor y determinar si existió algún grado de intencionalidad en el atropello.

La familia de Sergio Blanco ha pedido celeridad en el proceso, así como justicia para que el caso no quede impune. Además, han solicitado colaboración ciudadana para aportar información que permita localizar al responsable.

