Atraparon a pareja de vendedores informales agrediendo a una guarda de Transmilenio en la estación Calle 100

Una situación de intolerancia dentro de Transmilenio terminó con una pareja capturada por la Policía en Bogotá.

El hecho ocurrió en la estación Calle 100, en la localidad de Barrios Unidos, luego de que personal de seguridad privada pidiera apoyo a los uniformados por una presunta agresión contra una de sus compañeras.

¿Qué ocurrió en la estación de Transmilenio Calle 100?

Según el reporte de la Policía, los dos ciudadanos se encontraban realizando ventas informales dentro del sistema. Una guarda de seguridad se acercó para llamarles la atención y solicitarles que abandonaran el lugar.

Fue entonces cuando, de acuerdo con las autoridades, la pareja habría reaccionado de manera violenta y agredido físicamente a la trabajadora.

Ante la situación, el personal de seguridad privada solicitó la presencia de la Policía.

¿Cómo fue capturada la pareja de vendedores informales?

Los uniformados del Grupo de Transporte Masivo Transmilenio llegaron hasta la estación y encontraron a los presuntos agresores.

La pareja fue capturada en flagrancia y quedó a disposición de la autoridad competente para responder por el presunto delito de lesiones personales.

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Ahora será la justicia la encargada de determinar las responsabilidades individuales dentro del caso.

¿Cuántas capturas lleva la Policía en Transmilenio?

La Policía destacó que este procedimiento hace parte de las acciones de vigilancia que se adelantan dentro del sistema. Según la institución, durante lo corrido de 2026 se han realizado 1.540 capturas en flagrancia por diferentes delitos a través del Grupo de Transporte Masivo Transmilenio.