Transmilenio respondió por denuncia de retención de un periodista en la estación de San Victorino: ¿qué dijo?

Una denuncia de la Universidad del Rosario, a través de su medio Plaza Capital, generó un pronunciamiento de Transmilenio por una situación ocurrida con uno de sus estudiantes mientras realizaba una investigación periodística en la estación San Victorino.

Según la universidad, Julián David Niño estaba realizando fotografías y grabaciones relacionadas con los controles que ejercen los guardias de seguridad privada para impedir el ingreso de personas que no pagan el pasaje, cuando se presentó el incidente.

Transmilenio aseguró que actualmente está revisando lo sucedido para establecer con detalle cómo se desarrolló el procedimiento.

¿Qué fue lo que pasó con un periodista en la estación de San Victorino?

De acuerdo con el comunicado de la institución, los hechos ocurrieron el 28 de septiembre, alrededor de las 6:20 de la tarde.

Julián David Niño se encontraba en la estación tomando fotografías para una investigación cuando decidió grabar la interacción entre usuarios y personal de seguridad.

Según su versión, uno de los guardias habría puesto su mano frente a la cámara y le habría indicado que no podía realizar ningún tipo de registro audiovisual dentro de la estación.

El estudiante afirmó que explicó que era comunicador y mostró su carné como integrante de un medio de comunicación.

Guardas de Transmilenio intimidaron y rodearon a un periodista por grabar

La universidad asegura que, después de que el joven se identificara como periodista, varios guardias lo rodearon y le solicitaron documentación que acreditara su actividad profesional.

Según Plaza Capital, el estudiante mostró su carné, pero los trabajadores de seguridad le habrían tomado una fotografía y posteriormente la habrían compartido a través de WhatsApp.

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La institución también afirmó que al periodista le dijeron que estaría incurriendo en un delito por grabar y que supuestamente debía contar con permisos especiales para realizar registros audiovisuales.

Además, de acuerdo con la denuncia, dos guardias habrían permanecido bloqueando las salidas de la estación mientras se anunciaba que sería llamada una unidad de Policía.

Transmilenio se pronunció sobre la retención de un periodista en la estación San Victorino

Transmilenio manifestó que está revisando el caso y señaló que lamenta la incomodidad que la situación pudo ocasionarle al periodista y estudiante.

El sistema explicó que, dentro de sus protocolos de seguridad, cuando se identifican personas que realizan actividades periodísticas de manera recurrente en el sistema, el personal de vigilancia puede adelantar procedimientos de verificación de identidad.

Sin embargo, precisó que estas actuaciones deben hacerse bajo criterios de respeto, proporcionalidad y de acuerdo con los lineamientos institucionales.

La entidad aseguró que realizó una verificación de lo sucedido desde el Centro de Control del Sistema y señaló que, en las imágenes revisadas, no observa anomalías en el procedimiento realizado por el personal de seguridad.

Aun así, Transmilenio indicó que ningún mecanismo de verificación debería convertirse en una situación que pueda ser percibida como irrespetuosa o que genere incomodidad para usuarios, ciudadanos, periodistas o trabajadores.

¿Los periodistas necesitan permiso para grabar en Transmilenio?

En su respuesta, Transmilenio recordó que el sistema es un espacio público y que los medios de comunicación pueden desarrollar allí su actividad periodística dentro de las normas establecidas y los lineamientos del Manual del Usuario.

La entidad también hizo una precisión importante: la coordinación previa con la oficina de comunicaciones puede facilitar el ingreso y acompañamiento a los medios cuando las condiciones del cubrimiento lo requieran, pero no constituye un requisito para ejercer la labor periodística.