CANAL RCN
Colombia

Cayó disidente de las Farc responsable del ataque contra policías ocurrido en Amalfi

Fueron abatidos cuatro miembros del Frente 36 de las disidencias de las Farc.

Disidente detrás de atentado contra policías en Amalfi.
Disidente detrás de atentado contra policías en Amalfi. Foto: Gobernador Andrés Julián Rendón.

Noticias RCN

septiembre 10 de 2025
06:40 p. m.
El director de la Policía, Carlos Fernando Triana, informó que fueron abatidos cuatro miembros de las disidencias de las Farc, entre quienes estaban ‘Román’ y ‘Guillermino’ o ‘Zarco’.

Este último era el principal explosivista del grupo armado y era responsable de preparar el campo minado que afectó un helicóptero en donde viajaban 13 policías en Amalfi.

Las autoridades llevaron a cabo el operativo en la vereda El Manzanillo, Campamento (Antioquia). Además, se incautó material bélico, explosivos y elementos asociados a las disidencias.

Por información que ayudara a conducir al paradero de 'Guillermino', la Gobernación de Antioquia había dispuesto una recompensa de hasta 200 millones de pesos.

El macabro crimen ocurrió el 21 de agosto. Un helicóptero Black Hawk que transportaba a los uniformados fue derribado por las disidencias.

En ese momento, los policías estaban llevando a cabo un operativo de erradicación de cultivos ilícitos. Inicialmente, estaba la hipótesis de que el Clan del Golfo hubiese estado detrás, pero al final se comprobó que fueron las disidencias comandadas por 'Calarcá Córdoba'.

Los policías asesinados fueron identificados como: Carlos Mateus, Nicolás Ovalle, José Camacho, Michael Astaiza, Jhonatan Jiménez, Richard Lagos, Yeison Samboní, José Valera, Neyver Vásquez, Rafael Anaya, Edwin Zúñiga, Juan Guzmán y Francisco Javier Merchán.

Alerta por presencia de las disidencias en Amalfi

La presencia de las disidencias de 'Calarcá' en Amalfi se había venido advirtiendo por parte de la Defensoría del Pueblo desde hace tres años.

Por medio de la alerta temprana 023 de 2022, se conocieron los riesgos que había, no solo en Amalfi, sino en Anorí, Remedios, Segovia y Vegachí por la presencia de este grupo, así como la del ELN, Clan del Golfo y otras estructuras.

“Entre las conductas vulneratorias advertidas se encuentran desplazamientos forzados, amenazas, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, homicidios selectivos y violencia sexual”, precisó la Defensoría.

Por eso, la entidad indicó que la erradicación de cultivos podía generar mayores riesgos contra la fuerza pública; tal y como ocurrió. El mensaje entonces era que el Gobierno tomara acciones.

