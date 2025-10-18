‘El Patrón’, enlace directo del ‘Niño Guerrero’, cayó en Cúcuta con otros 17 miembros del Tren de Aragua

En las últimas horas, la Policía Nacional, a través de Inteligencia y Policía Judicial, logró un contundente resultado en Cúcuta, Norte de Santander, contra el Tren de Aragua, donde 18 personas, entre ellas alias El Patrón, cabecilla y enlace directo del ‘Niño Guerrero’, fueron enviados a la cárcel.

Durante el operativo, se logró la materialización de 18 órdenes judiciales por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico de estupefacientes, estas personas serían responsables de dinamizar el tráfico de estupefacientes, el cobro de cuotas extorsivas y el porte ilegal de armas de fuego.

El prontuario criminal de ‘El Patrón’, socio del ‘Niño Guerrero’, que cayó en Cúcuta

De acuerdo con el informe de la Policía Nacional, alias El Patrón, sería uno de los principales socios del líder del Tren de Aragua.

Identificado como cabecilla nivel III del crimen organizado transnacional en el hemisferio suramericano, y quien fungía como enlace directo de alias Niño Guerrero, máximo líder del Tren de Aragua, para la coordinación de tráfico de drogas a gran escala.

Asimismo, confirmaron que “su actividad criminal la ejecutaba junto a otros tres cabecillas conocidos como alias Cochino, ‘Robert’ y ‘Rubén’, encargados de supervisar las operaciones delictivas y el manejo financiero de la organización, que generaba ingresos ilícitos estimados en más de 700 millones de pesos mensuales”.

Estas son las identidades de los 18 del Tren de Aragua que cayeron en frontera

Las autoridades confirmaron que el grupo delictivo cuenta con una trayectoria criminal de más de seis años en la zona de frontera, siendo responsable de actividades relacionadas con el narcotráfico, extorsión, secuestro, homicidios, trata de personas y tráfico de migrantes.

Luiyi Enrique Gutiérrez, alias El Patrón (socio y enlace del Tren de Aragua) Larry Alberto Torres, alias Cochino Yoiker Alexander Araiz, alias Yoiker Rubén Darío Valecillo, alias Rubén Ruth Franco, alias La Flaca Miguel Ángel Molina, alias Pito Johan Alexis Flores, alias Johan Júnior Alexander Márquez, alias Robert Luiyi José Palacio, alias Luiyi (cabecilla principal desde centro carcelario en Cúcuta) César Stiven Porras, alias César Romer Antonio Ramírez, alias Parroquia Elianys Carolina Montes, alias La Patrona Franjuly Domínguez, alias La Machorra Gilberto Antonio Ávila, alias Baba Carlos Gregoria Figueroa, alias Carlitos José Guillermo Blanco, alias Gandun Ronald Enrique Gutiérrez, alias Narizón Pedro de Jesús González, alias Lancha

