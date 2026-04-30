¿Qué le pasó a Carlos Darwin Quintero? Millonarios prendió las alarmas

Millonarios FC confirmó este jueves 30 de abril el estado de salud de Carlos Darwin Quintero, quien sufrió una trombosis en una de sus piernas y no volverá a jugar en lo que resta del semestre. El club informó que el delantero estará entre dos y tres meses fuera de competencia.

El equipo bogotano emitió un comunicado oficial en el que explicó la situación médica del jugador. “Millonarios FC informa que el jugador Carlos Darwin Quintero presenta un quebranto de salud que no le permitirá ejercer, por el momento, la actividad deportiva”, señaló la institución.

Según el reporte, el futbolista ya inició el tratamiento correspondiente, con el objetivo de regresar en óptimas condiciones para el próximo semestre. La trombosis lo obliga a una recuperación cuidadosa y controlada por el cuerpo médico.

No es la primera vez que Quintero enfrenta un problema similar. En 2016, cuando jugaba en el fútbol mexicano, ya había sufrido tromboflebitis, antecedente que genera preocupación sobre su estado físico actual.

¿Qué le pasó a Carlos Darwin Quintero en Millonarios?

El diagnóstico confirmado es una trombosis en una de sus piernas, una condición que afecta la circulación sanguínea y requiere reposo y tratamiento médico especializado.

La ausencia del atacante representa un golpe para Millonarios, que pierde una pieza ofensiva clave en un momento decisivo de la temporada. A esta baja se suman otras como la de Radamel Falcao García, quien está fuera por una fractura facial, además de Sergio Mosquera y Sebastián Valencia.

¿Cómo afecta la baja de Quintero a Millonarios en la Liga BetPlay?

El equipo atraviesa un momento crítico en la Liga BetPlay. Con 25 puntos, Millonarios está obligado a ganar su próximo partido frente a Alianza FC en Valledupar y depender de otros resultados para mantenerse en la pelea por un lugar entre los ocho.

El panorama es complejo: necesita que rivales directos como Santa Fe, Deportivo Cali y Medellín no ganen sus compromisos. Incluso un empate podría complicar sus aspiraciones, dependiendo de la diferencia de gol.

La ausencia de Quintero reduce las opciones ofensivas del equipo en un tramo clave del campeonato.

Millonarios deberá afrontar las últimas fechas sin uno de sus jugadores experimentados, mientras espera su recuperación para el siguiente semestre y define su futuro en la Liga BetPlay.